Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Siemens legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 162,98 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 18'449 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 162,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 162,40 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36'857 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 188,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 15,89 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,69 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,92 EUR aus. Siemens liess sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,51 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,61 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 18.90 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18.89 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

