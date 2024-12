Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Vormittag fester

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 192,36 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 20'245 Punkten steht. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 192,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 191,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61'200 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 195,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 1,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 21,67 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2023 mit 4,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,22 EUR je Aktie ausschütten. Siemens liess sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,42 EUR gegenüber 2,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,72 Prozent auf 20.81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 21.39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Siemens am 13.02.2025 präsentieren. Siemens dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

