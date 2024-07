Schweizer Nebenwerte mit Potenzial: Diese Aktien könnten für Anleger interessant sein

• Starker Franken verschärft Wettbewerbsbedingungen für heimische Unternehmen• Schwieriges Börsenumfeld für Small- und Mid-Caps• Diese Nebenwerte könnten für Anleger interessant sein

Der zuletzt starke Franken und die bonitätsstarken Schweizer Staatsanleihen sind laut schweizeraktien.net nicht unbedingt positiv für die heimischen Unternehmen. Zwar seien die Finanzierungskosten recht gering, allerdings verschärfe die starke Währung die Wettbewerbsbedingungen. Durch die Umrechnung der Auslandsgewinne würde regelmässig die Gewinnentwicklung in Franken eingedämpft oder gehe gar zurück.

Schwieriges Börsenumfeld für Small- und Mid-Caps

Das belastet auch heimische Nebenwerte, die gemessen am Nebenwerte-Index SPIEXX in diesem Jahr bisher eine schwache Performance zeigten, berichtet schweizeraktien.net. Allerdings befänden sich Small- und Mid-Caps bereits seit zehn Jahren in einem schwierigen Börsenumfeld. So seien an der Börse früher kaum Indizes verfolgt worden, während heute vermehrt passiv in Indizes und Subindizes oder in Unternehme, die mit Trendthemen wie künstliche Intelligenz oder Adipositas- bzw. Abnehm-Medikamente zu tun haben, investiert werde. Dadurch würden die Small- und Mid-Caps, die kaum ins Gewicht fielen, ignoriert.

So ein Trend könne jedoch enden, wenn diese Aktien, um die ein Hype entstanden ist, so stark überbewertet seien, dass kein weiteres Aufwärtspotenzial mehr erwartet werden kann. Sollte dieser Gegentrend einsetzen, so würden Aktien mit interessanten Bewertungen und guten Wachstumsperspektiven wieder für Anleger interessant werden.

Ypsomed-Aktie mit Kursanstieg

Ein Schweizer Nebenwert, der neben Novo Nordisk und Eli Lilly aktuell von dem Trendthema um Diabetes und Adipositas profitiert, ist Ypsomed. Dabei handelt es sich um einen Wert der nach Jahren der Konsolidierung inzwischen nach oben ausgebrochen ist. Allein seit Jahresstart konnte das Papier an der SIX bereits um rund 33 Prozent zulegen und kostete zuletzt 405,00 Franken (Stand: Schlusskurs vom 17. Juli 2024).

SKAN-Aktie mögliche Kaufgelegenheit?

Eine andere Aktie, die laut schweizeraktien.net interessant für Anleger sein könnte, ist SKAN. Das Papier tendiert bereits seit geraumer Zeit seitwärts. In diesem Jahr hat die SKAN-Aktie an der SIX um 2,97 Prozent nachgegeben und kostete zuletzt 78,40 Franken (Stand: Schlusskurs vom 17.07.2024). Die Papiere des Unternehmens, das erst im Herbst 2021 an die Börse gegangen ist, liegen damit unter ihrem Hoch von über 90 Franken, das sie kurz nach ihrem Börsengang erreicht hatten. Die Aktie sei laut schweizeraktien.net mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 2023 von 60 zwar nicht wirklich günstig bewertet, allerdings könne das Unternehmen mit absehbar hohem Wachstum bei steigender Profitabilität punkten.

Redaktion finanzen.ch

