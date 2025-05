S&P 500-Papier Morgan Stanley-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Morgan Stanley Aktionären eine Freude

Wie im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Morgan Stanley am 15.05.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2024 3.55 USD. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 9.23 Prozent. Somit schüttet Morgan Stanley insgesamt 6.14 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 6.51 Prozent.

Entwicklung der Dividendenrendite

Letztlich notierte das Morgan Stanley-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 132.51 USD. Für das Jahr 2024 weist das Morgan Stanley-Papier eine Dividendenrendite von 2.82 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 3.49 Prozent.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Kurs von Morgan Stanley via New York 33.07 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 35.90 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Morgan Stanley

Für 2025 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 3.85 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2.91 Prozent ansteigen.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Morgan Stanley

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Morgan Stanley steht aktuell bei 212.001 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Morgan Stanley beträgt aktuell 15.82. 2024 setzte Morgan Stanley 107.397 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 8.05 USD.

Redaktion finanzen.ch