Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’298 0.0%  SPI 16’975 -0.1%  Dow 46’987 0.2%  DAX 23’570 -0.7%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’567 -0.8%  Gold 4’000 0.6%  Bitcoin 83’518 2.2%  Dollar 0.8053 -0.2%  Öl 63.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Sheryl Sandberg im Porträt: Das Leben der früheren Facebook-COO
Memecoin-Markt in Bewegung: PEPE-Coin als möglicher Dogecoin-Konkurrent
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren
So viel hätten Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren
Suche...
Plus500 Depot
09.11.2025 11:21:36

Rückschlag für Gegner des Migros-Pouletschlachthofs in St-Aubin FR

Freiburg (awp/sda) - Die Gegner des geplanten Geflügelschlachthofs von Micarna in St-Aubin FR müssen einen Rückschlag hinnehmen. Das Kantonsgericht Freiburg wies ihre Einsprache gegen die Ortsplanung der Gemeinde ab.

Der Gerichtsentscheid datiert vom 6. Oktober. Einsprache gegen die Ansiedlung des Schlachtbetriebs der Migros-Sparte Micarna eingelegt hatten die Umweltorganisation Greenpeace Schweiz und ein Anrainer Ende 2022. Greenpeace und die Organisation Eco Transition erklärten in einem Communiqué vom Wochenende, das Urteil zur Kenntnis zu nehmen und den Fall nicht ans Bundesgericht weiterzuziehen.

Das Kantonsgericht urteilte, die Einsprache sei zu spät erfolgt. Statt Ende 2022 hätte sie bereits bei der öffentlichen Auflage des kantonalen Nutzungsplans 2020 eingereicht werden sollen. Damals war allerdings noch nichts über die Ansiedlung des Geflügelschlachthofs bekannt, wie der einsprechende Anwohner, der gleichzeitig Präsident von Eco Transition ist, in der Mitteilung schrieb.

Wie Greenpeace weiter mitteilte, sind gegen den Schlachthof zwei weitere Verfahren hängig. Im ersten verlangt die Organisation Zugang zum Kaufvertrag zwischen Micarna und dem Kanton Freiburg gemäss dem Öffentlichkeitsgesetz.

Das zweite Verfahren ist die Einsprache gegen die im Juli 2024 erteilte Baubewilligung. Greenpeace erachtet den Schlachthof als schädlich für Klima, Biodiversität und Umwelt. Die öffentliche Auflage zog 1817 Einsprachen bei der Gemeinde Broye nach sich. Die Hälfte davon kam von ausserhalb des Kantons. Eine weitere ergänzende Auflage im Juni führte zu über 70 Einsprachen.

Grundstück gehört dem Kanton

Der Micarna-Schlachthof soll auf dem Agrico-Campus im Broyebezirk entstehen. Der geplante Campus wird zum Innovationszentrum für Landwirtschaft und Lebensmitteltechnologie.

Der Campus umfasst 277'000 Quadratmeter Industriegebiet mit geschützten Gebäuden und fast 100 Hektar Landwirtschaftszone in St-Aubin. Es handelt sich dabei um das sogenannte Elanco-Gelände, auf dem ehemals der gleichnamige US-amerikanische Tiermedizinhersteller tätig war. Nach der Schliessung des Standorts kaufte der Kanton das Areal.

Der Campus untersteht der kantonalen Anstalt für die aktive Bodenpolitik (Kaab). Nach neuesten Kaab-Zahlen belaufen sich die privaten und öffentlichen Investitionen in den Standort auf 480 Millionen Franken, 400 Millionen von Micarna und der Rest von der Anstalt.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer

Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉

Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.

💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

08.11.25 Logo WHS D-Wave Quantum Aktie nach Rekord-Quartal – Einstieg jetzt wieder sinnvoll?
07.11.25 Lage bleibt fragil
07.11.25 Marktüberblick: Berichtssaison macht Kurse
07.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Konsolidierung hält an
06.11.25 Julius Bär: 21.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Advanced Micro Devices Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
06.11.25 Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
06.11.25 Japans Aktienmarkt in neuem Glanz
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’777.17 19.37 BWDSCU
Short 13’049.67 13.82 B7ZS2U
Short 13’525.87 8.98 B9GSAU
SMI-Kurs: 12’298.35 07.11.2025 17:31:28
Long 11’775.03 20.00 SIXBJU
Long 11’517.06 13.90 BBWS3U
Long 10’994.16 8.88 S2EBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Reich durch Day Trading - Geht das wirklich?
Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
Marineschiffbauer TKMS geht an die Börse
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag
BKW Aktie News: BKW am Nachmittag im Tiefenrausch
Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels schwächer

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
17:12 GNW-News: IGEL läutet neue Ära der EUC-Transformation und vertrauenswürdigen Endpunktsicherheit ein
14:46 GNW-News: Vertreter der thailändischen Berufsbildung besuchen das Guangxi Financial Vocational College, um gemeinsam einen neuen Entwurf für die Berufsbildun...
11:04 GNW-News: Die saudische Notfall- und Krisenresilienzplattform "Emerge" wurde bei den Smart City Awards 2025 als eine der weltweit besten Smart-City-Lösungen ...
22:33 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Versöhnlicher Abschluss einer schwachen Woche
22:27 Shein entgeht vorerst Sperre in Frankreich
22:21 Aktien New York Schluss: Versöhnlicher Abschluss einer schwachen Woche
21:32 ROUNDUP: Trump prüft Ausnahmeregelung für Ungarn bei Russland-Öl
21:23 Trump verteidigt seine Wirtschaftsbilanz im Inland
21:14 Devisen: Euro gibt etwas nach