Roche Aktie News: Roche legt am Mittag zu

Um 12:28 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 244,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 12'112 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 245,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 243,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 212'400 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.06.2023 markierte das Papier bei 281,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,29 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,79 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Roche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,85 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

