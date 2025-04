ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 338 Franken belassen. Analyst Matthew Weston beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den auf dem Neurologie-Investorentag des Pharmakonzerns vorgestellten Daten zu Elevidys, Trontinemab und Prasinezumab. Zur Gentherapie Elevidys zur Behandlung von DMD erwarte Roche weiterhin die Entscheidung des Ausschusses für Humanarzneimittel der europäischen Arzneimittelagentur EMA in diesem Jahr. Die Ergebnisse von Trontinemab zur Behandlung von Alzheimer deuteten auf eine schnelle Plaque-Reduktion und erfreuliche Sicherheit hin. Eine Entscheidung über das bislang enttäuschende Prasinezumab-Programm zur Behandlung von Parkinson solle außerdem bis Ende des Jahres erfolgen./ck/he;