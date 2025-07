Redcare Pharmacy-Aktie fester: Redcare Pharmacy wächst kräftig im Q2 und bestätigt Ausblick

Wie die im MDAX notierte Online-Apotheke mitteilte, legte der Konzernumsatz im abgelaufenen Quartal nach vorläufigen Berechnungen um 26,4 Prozent auf 709 Millionen Euro zu. Allein die Umsätze mit Arzneien auf Rezept (Rx) in Deutschland kletterten um 125 Prozent auf 114 Millionen Euro. Mit verschreibungsfreien Arzneien (non-Rx) setzte Redcare Pharmacy im Berichtsquartal 457 Millionen Euro und damit 17 Prozent mehr um als vor einem Jahr.

"Was das Jahr 2025 betrifft, so sind wir auf dem besten Weg, sämtliche Elemente unserer Prognose zu erfüllen", sagte CFO Jasper Eenhorst. "Wir gehen davon aus, dass unsere EBITDA-Marge im zweiten Quartal bei über 2 Prozent liegen wird und sich in der zweiten Jahreshälfte nochmals verbessert."

Für das Gesamtjahr 2025 peilt das Unternehmen eine bereinigte EBITDA-Marge von 2 bis 2,5 Prozent an. Der Umsatz soll um mindestens 25 Prozent steigen. Der Rx-Umsatz in Deutschland wird bei über 500 Millionen Euro gesehen.

Die vollständigen Zweitquartalszahlen sollen am 29. Juli veröffentlicht werden.

Via XETRA gewinnt die Redcare Pharmacy-Aktie zwischenzeitlich 5,56 Prozent auf 95,00 Euro.

DJG/brb/cbr

DOW JONES