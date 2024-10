Prime Day Oktober 2024: Die besten Deals und Schnäppchen bei Amazon

• 48 Stunden Herbstschlussverkauf• Exklusive Rabatte im Oktober• Prime Kunden dürfen sich freuen

Nach dem Amazon Erfolg der Prime Days im Juli dürfen sich Kunden erneut auf die "Prime Big Deal Days" freuen, die am 8. und 9. Oktober 2024 stattfinden. Während dieses 48-Stunden-Events verspricht Amazon Millionen exklusiver Rabatte für Prime-Mitglieder. Der Oktober-Termin ist ideal für alle, die sich bereits frühzeitig Weihnachtsgeschenke sichern möchten. Da die Deals oft limitiert sind, lohnt es sich, schnell zuzugreifen. Amazon bietet damit eine zweite Chance im Jahr, hochwertige Produkte zu reduzierten Preisen zu ergattern.

Prime Big Deal Days: Exklusive Angebote

Während der Prime Big Deal Days bietet Amazon seinen Kunden eine grosse Auswahl an Angeboten aus nahezu allen Produktkategorien. Laut ihrer Pressemitteilung reduziert Amazon ausgewählte Amazon-Geräte bis zu 55 Prozent, darunter das Blink Outdoor 4-System mit sechs Kameras, die 40-Zoll-Fire-TV-2-Serie und viele weitere Geräte. Ebenfalls gibt es Rabatt auf Artikel von Drittanbietern. Beliebt sind Elektronik, Haushaltswaren, Mode und Beauty-Produkte. Damit verspricht Amazon, Millionen von Artikeln aus mehr als 35 Kategorien stark zu reduzieren.

Prime-Mitgliedschaft nötig

Um die Angebote von Amazon in Anspruch nehmen zu können, ist ein Prime-Abonnement erforderlich. Nutzer, die noch kein Abo haben, können zunächst eine 30-tägige kostenlose Testphase ausprobieren. Nach dieser Testphase fallen Gebühren in Höhe von 8,99 Euro pro Monat an, während ein Jahresabo für 89,90 Euro erhältlich ist, was pro Monat gesehen günstiger ist.

Personen, die von der Rundfunkbeitragspflicht befreit sind oder im Besitz eines Sozialpasses sind, können mit dem entsprechenden Nachweis eine Prime-Mitgliedschaft zu einem ermässigten Preis von 50 Prozent abschliessen. Das gleiche Angebot gilt für Studierende und Auszubildende, die zudem von einer sechsmonatigen kostenlosen Testphase profitieren.

Zusätzlich zu den speziellen Angeboten am Amazon Prime Day geniessen Prime-Mitglieder Vorteile wie kostenlosen Premiumversand sowie Zugriff auf Dienste wie Prime Video, Amazon Music, eine Online-Bibliothek für Kindle-Nutzer und kostenlose Spielinhalte für Gamer.

Redaktion finanzen.ch