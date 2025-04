Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet die Mittwochssitzung im Plus

Am Mittwoch legte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 2.50 Prozent auf 16’708.05 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 3.56 Prozent auf 16’880.29 Punkte an der Kurstafel, nach 16’300.42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 16’642.66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17’029.86 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 4.08 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 17’784.05 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20’053.68 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.04.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 15’696.64 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 13.34 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’784.03 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Pegasystems (+ 28.78 Prozent auf 88.55 USD), Innodata (+ 10.08 Prozent auf 34.39 USD), Ultra Clean (+ 9.81 Prozent auf 20.70 USD), FARO Technologies (+ 9.59 Prozent auf 26.40 USD) und Nortech Systems (+ 9.40 Prozent auf 8.38 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil CRESUD (-3.86 Prozent auf 11.72 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-2.97 Prozent auf 5.22 USD), Sangamo Therapeutics (-2.86 Prozent auf 0.75 USD), Lifetime Brands (-2.62 Prozent auf 3.72 USD) und Hooker Furniture (-2.50 Prozent auf 8.97 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 62’342’045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.642 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.76 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.38 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch