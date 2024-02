Palantir beim Umsatz über den Erwartungen: Palantir-Aktie mit Kurssprung

Für Palantir ist das vierte Geschäftsquartal 2023 mit einem Umsatzsprung zu Ende gegangen. Nach 509 Millionen US-Dollar setzte das Unternehmen im Berichtszeitraum 608,4 Millionen US-Dollar um und lag damit über den Analystenschätzungen, die sich im Vorfeld auf 603 Millionen US-Dollar belaufen hatten.

Der Gewinn je Aktie lag im Berichtsquartal bei 0,08 US-Dollar nach 0,04 US-Dollar je Anteilsschein vor Jahresfrist und EPS-Expertenschätzungen von 0,070 US-Dollar.

Prognose im Rahmen der Erwartungen

Für das laufende erste Quartal peilt das Unternehmen einen Umsatz zwischen 612 und 616 Millionen US-Dollar an, das bereinigte Betriebsergebnis soll zwischen 196 bis 200 Millionen US-Dollar liegen. Im Gesamtgeschäftsjahr 2024 will Palantir dann zwischen 2,652 und 2,668 Milliarden US-Dollar umsetzen und dabei ein bereinigtes Betriebsergebnis von 834 bis 850 Millionen US-Dollar erzielen, während der bereinigte freie Cashflow zwischen 800 Millionen und einer Milliarde US-Dollar liegen soll.

Dieser Ausblick liegt im Rahmen der Erwartungen.

CEO mit Zuversicht

Firmenchef Alexander C. Karp zeigt sich in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre zuversichtlich. "Unsere Expansion und unser Wachstum sowohl als Unternehmen als auch als Organisation waren noch nie so gross", so der Manager. "Unsere Ergebnisse spiegeln sowohl die Stärke unserer Software als auch die steigende Nachfrage wider, die wir in allen Branchen und Sektoren nach Plattformen für künstliche Intelligenz [...] sehen".

Der CEO verwies zudem darauf, dass sich Palantir "nach fast zwei Jahrzehnten Investitionen" als "grundlegend neues Softwareunternehmen positioniert" habe.

Im Handel an der NYSE ziehen Palantir-Aktien zeitweise um 31,26 Prozent an auf 21,95 US-Dollar.



Redaktion finanzen.ch