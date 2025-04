Palantir-Aktie legt zu: NATO möchte KI-Anwendungen in Kriegskampfsystemen anwenden

• NATO will Abschreckung stärken• Zusammenarbeit mit Palantir• Massgeschneiderte, hochmoderne KI-Fähigkeiten für das Militärbündnis

Angesichts der zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten - man denke an den Krieg in der Ukraine oder im Gazastreifen - modernisiert die NATO ihre Fähigkeiten und arbeitet dabei auch mit der 2004 vom deutschen Milliardär Peter Thiel mitgegründeten US-Firma Palantir zusammen. Wie die NATO-Kommunikations- und Informationsagentur (NCIA) bekannt gab, erwirbt sie das Palantir Maven Smart System NATO (MSS NATO) für den Einsatz im Rahmen der Alliierten Kommandooperationen (ACO).

KI-Anwendungen für Kommandeure

Hierdurch werden Kommandeure und Kampfführer befähigt, modernste künstliche Intelligenz (KI) sicher in zentralen militärischen Operationen einzusetzen. Durch die Bereitstellung einer gemeinsamen datengestützten Fähigkeit zur Kriegsführung für das Bündnis und durch ein breites Spektrum von KI-Anwendungen - von grossen Sprachmodellen (LLMs) bis hin zu generativem und maschinellem Lernen - verbessert MSS NATO die Zusammenführung von Informationen und die Zielerfassung, das Bewusstsein für das Schlachtfeld und die Planung sowie die beschleunigte Entscheidungsfindung, hiess es in der Pressemitteilung.

Die Beschaffung des MSS NATO war eine der schnellsten in der Geschichte der NATO, denn von der Formulierung des Bedarfs bis zur Beschaffung des Systems vergingen nur sechs Monate. Es wird erwartet, dass die ACO das neue System innerhalb der nächsten 30 Tage in Betrieb nehmen wird.

"Wir sind stolz darauf, die Bemühungen der NATO zur Stärkung der Abschreckung zu unterstützen, indem wir bei SHAPE [Oberstes Hauptquartier der Alliierten Mächte Europa] eine KI-gestützte Plattform für die Kriegsführung einsetzen. Diese Partnerschaft unterstreicht die Entschlossenheit des Bündnisses, mit technologischen Innovationen furchtlos voranzugehen", kommentierte Shon Manasco, Senior Counselor bei Palantir Technologies die Zusammenarbeit.

So reagiert die Palantir-Aktie

Die an der NASDAQ notierte Palantir-Aktie reagiert auf den Auftrag am Montag mit Kursgewinnen: So ging es schlussendlich um 4,60 Prozent auf 92,62 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.ch