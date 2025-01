Palantir-Aktie: Jefferies warnt vor signifikantem Kursrückgang

• Palantir mit furioser Rally 2024• Aktie schwächelt 2025 bislang• Experten eher pessimistisch für Palantir

Palantir-Aktie schwächelt nach Rally 2024

Die Palantir-Aktie konnte im vergangenen Jahr kräftig zulegen - die Anteilscheine kletterten um rund 340 Prozent. Dagegen sieht die Performance des Papiers zum Start ins neue Jahr weniger rosig aus. Seit Jahresbeginn hat die Aktie an der US-Techbörse NASDAQ 12,85 Prozent an Wert verloren.

Am Montag verlor die Palantir-Aktie zeitweise sogar rund 5,7 Prozent an Wert und kostete im Tief nur noch 63,42 US-Dollar, bevor sie 3,39 Prozent tiefer bei 64,98 US-Dollar aus dem Handel ging. Am Dienstag erholte sie sich wieder etwas von ihren Verlusten und gewann im regulären Handel letztlich 1,43 Prozent auf 65,91 US-Dollar. Am Mittwoch geht es zeitweise 2,47 Prozent hoch auf 67,54 US-Dollar.

Jefferies erwartet Kurssturz

Belastend dürfte am Montag eine Analyse des Investmenthauses Jefferies gewirkt haben. Laut Jefferies sei Palantir angesichts des erwarteten Umsatzes und trotz des Kursrückgangs immer noch sehr hoch bewertet, berichtet wallstreetONLINE. "Das aktuelle Marktumfeld könnte eine weitere Reduktion des Bewertungsmultiplikators nach sich ziehen", zitiert die Nachrichtenseite die Experten. Dieser sei 2025 zwar schon gefallen - 2024 allerdings auch um 282 Prozent gestiegen. "Solch eine extreme Expansion haben wir zuletzt während der COVID-Phase erlebt", so Jefferies-Analyst Brent Thill.

Kritisch sieht Jefferies, dass der Anteil institutioneller Investoren mit der Aufnahme in den NASDAQ 100 im Dezember 2024 um fünf Prozent auf 32 Prozent gestiegen ist. Die Experten befürchten, dass der Einfluss privater Anleger dadurch abnehmen und dies die Kursvolatilität erhöhen könnte. Jefferies bestätigte daher die Einstufung "Underperform" und das Kursziel von 28 US-Dollar, was ein Abwärtspotenzial von fast 58 Prozent impliziert.

Auch Morgan Stanley kritisch

Auch die Experten der US-Grossbank Morgan Stanley äusserten sich kürzlich kritisch über die Palantir-Aktie und stuften sie bereits vergangene Woche ab. Nach den starken Gewinnen im vergangenen Jahr glauben sie, dass die Rally ein Ende gefunden und der Wert des Unternehmens zu hoch bemessen sein könnte. Die Analysten bewerten die Anteilsscheine mit "Underweight" - das Kursziel liegt allerdings deutlich über jenem von Jefferies, nämlich bei 60 US-Dollar und damit nur rund neun Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 65,91 US-Dollar (Stand: 14.01.2025).

Wall Street-Experten eher bearish

Insgesamt zeigen sich die Wall Street-Experten eher pessimistisch für Palantir. Bei TipRanks stehen nur zwei Kaufempfehlungen acht Hold- sowie sieben Sell-Ratings gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 46,57 US-Dollar, was einem Abwärtspotenzial von fast 30 Prozent entspricht.

Redaktion finanzen.ch