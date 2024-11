Palantir-Aktie gefragt: NASDAQ-Listing rückt in greifbare Nähe

• Palantir wechselt die Börse• Aufnahme in NASDAQ-100-Index erwartet• Umstrittenes Geschäftsmodell

Bisher war die Palantir-Aktie an der NYSE gelistet, doch wie der US-Softwareanbieter am Donnerstag ankündigte, soll sich dies bald ändern. Demnach ist beabsichtigt, die Notierung der Stammaktien der Klasse A von der New Yorker Börse auf den NASDAQ Global Select Market zu übertragen.

Wie geht es weiter?

Unternehmensangaben zufolge geht man davon aus, dass der Handel an der NASDAQ bereits am 26. November 2024 beginnen wird, wobei die Aktien unverändert unter dem Symbol "PLTR" gehandelt werden. Des Weiteren rechnet Palantir damit, dass es nach der Übertragung die Zulassungsvoraussetzungen für den NASDAQ-100-Index erfüllt.

Kontroverses Geschäftsmodell

Die 2004 vom deutschen Milliardär Peter Thiel mitgegründete US-Firma ist spezialisiert auf Datenanalyse. Der Geschäftsbereich Palantir Gotham arbeitet viel mit Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten der westlichen Welt zusammen. Das Unternehmen hält sich jedoch äusserst bedeckt was Geschäft und Kunden angeht, weshalb ihm ein geheimnisumwobenes Image anhaftet.

Aber auch grossen privaten Unternehmen wird bei der Verarbeitung grosser Datenmengen geholfen, hierzu gibt es den Geschäftsbereich Palantir Foundry. Doch eben dieser Zugang zu grossen Datenmengen, die Zusammenarbeit mit Geheimdiensten und die Geheimniskrämerei wecken Sorgen bezüglich möglicher Datenschutz-Verletzungen.

So reagiert die Palantir-Aktie

Für das Palantir-Papier, das am Donnerstag noch 2,50 Prozent auf 59,18 Dollar verloren hatte, dürfte es im Freitagshandel aufwärts gehen. Vorbörslich klettert der Titel zeitweise um 3,04 Prozent auf 60,98 Dollar.

Redaktion finanzen.ch