Zollschock belastet weiter: SMI vorbörslich in Rot -- DAX mit Abgaben erwartet -- Asiens Börsen auf Talfahrt

SCHWEIZ

Der Ausverkauf am heimischen Aktienmarkt dürfte sich fortsetzen.

Der SMI notiert rund eine Stunde vor Handelsstart tief im Minus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI hatten vor dem Wochenende deutliche Verluste erlitten.

Die erste Stufe der US-Zölle wurde am Wochenende gestartet, die zweite Stufe folgt dann in dieser Woche. Der von den USA entfachte Handelskrieg nimmt Gestalt an. Ein Einlenken ist bisher nicht zu erkennen. Die Verunsicherung ist extrem gross - so kletterte das "Angstbarometer" VIX in besorgniserregende Höhen. Auch die Kreditausfallversicherungen für Unternehmensanleihen sind deutlich angestiegen. Die jüngsten Äusserungen von US-Präsident Trump und Handelsminister Lutnick lassen vermuten, dass die USA am eingeschlagenen Weg festhalten.

DEUTSCHLAND

Die Ausverkaufswelle am deutschen Aktienmarkt wegen der rabiaten US-Zollpolitik geht am Montag weiter.

Der DAX bewegt sich vorbörslich klar in der Verlustzone.

Damit droht ihm der dritte herbe Verlusttag in Folge - und erstmals seit August der Rutsch unter die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Durchschnittslinie. Die deutlichen Kursgewinne seit Jahresbeginn sind Geschichte.

Spätestens mit der schnellen Reaktion Chinas auf die neuen US-Zölle "war der Startschuss für den nächsten Handelskrieg gefallen", schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG. "Neben einer wohl wieder steigenden Inflation haben die Marktteilnehmer Angst vor einer globalen Rezession." Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump von steigenden Verbraucherpreisen sowie einer Wirtschaftsflaute in der weltgrössten Volkswirtschaft ausgehe, "dürften die Börsianer ebenfalls nicht beruhigt haben".

Am späten Mittwochabend hatte Trump neue Zölle gegen zahlreiche andere Länder verhängt. China reagierte darauf kurz später mit umfangreichen Gegenzöllen für US-Importe, die am 10. April in Kraft treten sollen.

Zur Monatsmitte könnten zudem EU-Zölle für amerikanische Produkte wirksam werden. In Luxemburg beraten die Handelsminister der EU-Staaten an diesem Montag über die Frage, mit welcher Strategie Trump zum Einlenken bewegt werden könnte. Trump signalisierte zwar Gesprächsbereitschaft unter bestimmten Bedingungen. Sein Handelsminister Howard Lutnick hatte zuvor aber angekündigt, dass die US-Regierung ihren harten Kurs mit hohen Einfuhrgebühren auf Waren aus fast allen Staaten der Erde durchziehen wolle.

WALL STREET

Der Ausverkauf an der Wall Street setzte sich am Freitag in beschleunigter Form fort.

Nach schwachem Start rutschte der Dow Jones und verlor zum Handelsschluss 5,50 Prozent auf 38'314,86 Zähler.

Etwas schlimmer erging es dem Techwerteindex NASDAQ Composite, der sich gegenüber dem Donnerstag um 5,82 Prozent auf 15'587,79 ermässigte.

Die Ankündigung von Gegenzöllen auf US-Importe durch China hat den jüngsten Kurseinbruch an den New Yorker Börsen am Freitag noch verschärft. Die hohen Verluste wurden von weit überdurchschnittlichen Handelsumsätzen begleitet, die wohl den Begriff Ausverkauf rechtfertigen. Am Vortag war der weltweit bekannteste Aktienindex bereits um 4 Prozent gefallen, nachdem US-Präsident Donald Trump umfangreiche Importzölle angekündigt hatte. Der Dow fiel am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Mitte vergangenen Jahres. Mit einem Wochenminus von mehr als 8 Prozent war es für den Dow die verlustreichste Börsenwoche seit Jahren.

ASIEN

Zu Wochenbeginn setzt sich die rasante Talfahrt an den asiatischen Börsen nahezu ungebremst fort.

In Tokio fällt der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ um 6,92 Prozent auf 31'441,84 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland knickt der Shanghai Composite um 6,34 Prozent auf 3'130,17 Einheiten ein.

In Hongkong stürzt der Hang Seng um 10,70 Prozent auf 20'404,621 Stellen ab.

Die US-Regierung hat in der vergangenen Woche pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus allen Ländern eingeführt. Am 9. April sollen noch höhere Zölle folgen für Länder, mit denen die USA aus ihrer Sicht ein besonders grosses Handelsdefizit aufweisen. Dann gelten für Japan 24 Prozent, für die EU 20 Prozent und für China sogar Zölle von 34 Prozent. China hatte am Freitag entsprechende Gegenzölle in gleicher Höhe angekündigt.

Nach einer Lösung des Zollkonflikts schaut es derzeit nicht aus. "Ich will nicht, dass irgendetwas nach unten geht, aber manchmal muss man Medizin nehmen, um etwas in Ordnung zu bringen", so Trump am Wochenende. "Ich habe mit vielen Europäern, Asiaten, überall auf der Welt gesprochen. Sie sind alle sehr daran interessiert, einen Deal zu machen", sagte er. Trump forderte China und andere Länder auf, Handelsdefizite anzusprechen. "Wenn wir dieses Problem nicht lösen, werde ich keinen Deal machen".

Japans Premierminister Shigeru Ishiba erklärte am Montag, dass die Regierung die von den USA aufgezeigten nichttarifären Handelshemmnisse untersuche und prüfe, ob Japan auf die Forderungen der USA eingehen könne. "Unser Land hat viel Mühe in die Schaffung von Arbeitsplätzen und Investitionen in den USA gesteckt", sagte Ishiba einem parlamentarischen Ausschuss. "Wir haben niemals einen Vorteil daraus gezogen oder etwas Unfaires getan", fügte er hinzu.

China ist gut darauf vorbereitet, mit den US-Zöllen umzugehen, indem eine Reihe von politischen Instrumenten genutzt werden, einschliesslich monetärer und fiskalischer Lockerungen, wie die regierungsnahe Zeitung People's Daily berichtet. Senkungen der Mindestreserveanforderungen für Banken und eine Senkung der Leitzinsen könnten jederzeit je nach Situation eingeführt werden, während das chinesische Haushaltsdefizit noch Spielraum für weitere Expansion habe, heisst es weiter. Peking werde "aussergewöhnliche Anstrengungen" unternehmen, um den inländischen Konsum zu fördern und konkrete Massnahmen ergreifen, um die Kapitalmärkte zu stabilisieren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires