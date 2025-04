Gute Stimmung in New York: S&P 500 am Nachmittag auf grünem Terrain

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.71 Prozent stärker bei 5’109.93 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 41.837 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 3.44 Prozent auf 4’899.55 Punkte an der Kurstafel, nach 5’074.08 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 5’246.57 Punkte, das Tagestief hingegen 4’835.04 Zähler.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 07.03.2025, wurde der S&P 500 mit 5’770.20 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.01.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’909.03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’204.34 Punkten.

Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12.93 Prozent ein. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 13.01 Prozent auf 33.70 USD), Dollar Tree (+ 8.83 Prozent auf 73.52 USD), Lumen Technologies (+ 8.56 Prozent auf 3.55 USD), Micron Technology (+ 7.20 Prozent auf 69.38 USD) und Palantir (+ 6.62 Prozent auf 78.91 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Advance Auto Parts (-7.80 Prozent auf 32.28 USD), Home Depot (-5.82 Prozent auf 309.20 EUR), AutoZone (-4.66 Prozent auf 3’483.10 USD), Tractor Supply (-4.54 Prozent auf 50.02 USD) und Genuine Parts (-4.20 Prozent auf 111.90 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 111’802’111 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2.564 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Im Index weist die First Republic Bank-Aktie mit 1’200.00 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

