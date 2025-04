Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Am Montag verbucht der S&P 500 um 15:54 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 2.75 Prozent auf 4’934.32 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 41.837 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 3.44 Prozent auf 4’899.55 Punkte an der Kurstafel, nach 5’074.08 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 4’835.04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4’953.79 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 07.03.2025, wurde der S&P 500 mit 5’770.20 Punkten berechnet. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 07.01.2025, einen Stand von 5’909.03 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, einen Stand von 5’204.34 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 büsste der Index bereits um 15.92 Prozent ein. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’147.43 Punkten. Bei 4’835.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Dollar Tree (+ 4.41 Prozent auf 70.53 USD), CoStar Group (+ 0.88 Prozent auf 73.26 USD), MarketAxess (+ 0.75 Prozent auf 214.54 USD), Dollar General (-0.09 Prozent auf 92.54 USD) und Hologic (-0.18 Prozent auf 60.75 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Tesla (-9.93 Prozent auf 215.65 USD), Gap (-9.46 Prozent auf 17.32 USD), Palantir (-9.30 Prozent auf 67.13 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-9.06 Prozent auf 77.99 USD) und Norwegian Cruise Line (-8.92 Prozent auf 14.29 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31’699’639 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.564 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

