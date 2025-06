Outperform für BMW-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Bedächtig und zuversichtlich seien die Signale der Chef-Treasurerin der Münchner gewesen, schrieb Stephen Reitman am Freitag nach Gesprächsrunden mit Ritu Chandy und dem Investor-Relations-Verantwortlichen Adam Sykes in Paris.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BMW-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 2.1 Prozent im Plus bei 74.46 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 23.56 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 243’351 BMW-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 verlor die Aktie 0.5 Prozent. Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2025 / 08:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2025 / 08:07 / UTC





