Optimismus in Zürich: SPI schliesst in der Gewinnzone

Letztendlich gewann der SPI im SIX-Handel 0.67 Prozent auf 16’912.97 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.229 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 1.03 Prozent höher bei 16’973.80 Punkten, nach 16’800.32 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16’832.35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16’989.30 Punkten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 17’149.95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, bei 15’472.33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, mit 15’442.86 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 8.99 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17’386.61 Punkten. Bei 15’453.24 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Meyer Burger Technology (+ 15.32 Prozent auf 2.17 CHF), Perrot Duval SA (+ 12.50 Prozent auf 54.00 CHF), SHL Telemedicine (+ 8.00 Prozent auf 2.16 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 7.18 Prozent auf 18.80 CHF) und ALSO (+ 6.02 Prozent auf 255.50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Curatis (-10.62 Prozent auf 10.10 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-4.61 Prozent auf 300.00 CHF), HOCN (ex HOCHDORF) (-4.51 Prozent auf 1.38 CHF), ams-OSRAM (-4.41 Prozent auf 7.36 CHF) und Addex Therapeutics (-3.85 Prozent auf 0.05 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 9’437’733 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 261.186 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Im SPI hat die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Varia US Properties-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch