NVIDIA-Aktie erlebt einen Kurssprung: Top-Analyst warnt vor zu hoher Bewertung

• NVIDIA profitiert von KI-Boom• Marktkapitalisierung grenzt an eine Billion US-Dollar• KGV von NVDIA astronomisch hoch

ChatGPT und andere Anbieter von Anwendungen mit künstlicher Intelligenz haben in den vergangenen Wochen auch an der Börse für Furore gesorgt. Nach Verkündung der Ergebnisse von NVIDIA wird deutlich, wie sehr auch der Chipkonzern von KI-Boom profitiert.

NVIDIA-Chef Jensen Huang berichtet Journalisten in einer Telefonkonferenz laut Deutscher Presse-Agentur von "unglaublichen Aufträgen" von Rechenzentren für die entsprechende Aufrüstung. So konnte NVIDIA mit der Ausstattung von Rechenzentren im ersten Quartal 2023 einen Rekordumsatz von 4,28 Milliarden US-Dollar erzielen, was einer Steigerung von 14 Prozent entspricht. "Generative KI treibt ein exponentielles Wachstum der Rechenanforderungen und einen schnellen Übergang zum beschleunigten Computing von NVIDIA voran", sagte NVIDIA-CFO Colette Kress laut fortune.com auf der Bilanzkonferenz. In der Pressemitteilung zeichnet das Unternehmen schier unbegrenzte Möglichkeiten für den Ausbau von KI-Anwendungen. "Eine Billion Dollar an installierter globaler Dateninfrastruktur wird auf beschleunigtes Computing umgestellt werden, während Unternehmen darum rennen, KI auf jedes Produkt, jede Dienstleistung und jeden Geschäftsprozess anzuwenden", schreibt der NVIDIA-CEO.

Dies hat die Big-Tech-Rally neu angefacht: Am Tag nach Verkündung der Quartalsergebnisse erlebte NVIDIA am 25. Mai 2023 einen der grössten Kurssprünge in der Geschichte, die NVIDIA-Aktie sprang innerhalb eines Tages um rund 25 Prozent nach oben. Nur die Big Tech-Unternehmen Apple, Amazon und Microsoft konnten einen solchen Kurssprung bislang (leicht) übertreffen.

NVIDIA-Kurssprung: Analyst skeptisch für zukünftige Investoren

Colette Kress prognostiziert für das zweite Quartal ein Wachstum von 52 Prozent für das Unternehmen, was den Aktienkurs in die Höhe schnellen und NVIDIA in Sachen Marktkapitalisierung an Unternehmen wie Tesla vorbeiziehen liess. Seit Jahresbeginn hat der Anteilsschein sich mit einem Zuwachs von 166,5 Prozent deutlich mehr als verdoppelt und notiert derzeit bei 389,46 US-Dollar. NVIDIA hat damit eine Marktkapitalisierung von 961,97 Milliarden US-Dollar erreicht (Schlusskurs 26.05.2023).

Und in dieser immensen Marktkapitalisierung, die fast eine Billionen US-Dollar erreicht hat und in die Nähe der ganz Grossen - also Amazon, Apple, Alphabet und Microsoft katapultiert - liegt das Problem, das das Papier für künftige Käufer darstellt. Was sich für Besitzer der Aktien als Glücksfall erwiesen hat, macht es für neue Käufer umso schwieriger: Denn beim aktuellen Kaufpreis eine vernünftige Rendite zu erzielen, scheint unmöglich.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der NVIDIA-Aktie ist astronomisch hoch. Selbst wenn der Chipriese sein Ziel, die Einnahmen im zweiten Quartal zu verdoppeln, erreicht, läge das KGV immer noch bei fast 80, also im exorbitant hohen Bereich. Verglichen hiermit, hat Apple ein KGV von 29 und Tesla ein KGV von 36, letzteres gilt bei zahlreichen Analysten bereits als überbewertet. Um das KGV also auf ein normales Niveau von etwa 20 zu senken, müsste NVIDIA innerhalb der nächsten zehn Jahre ein jährliches Gewinnwachstum von 27 Prozent erzielen, also 125 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Weit mehr als die Big Tech-Unternehmen in den letzten Quartalen erzielten.

David Trainer, Gründer des Investment-Research-Unternehmens New Constructs, hat berechnet, dass NVIDIA seinen Betriebsgewinn nach Steuern auf 45 Prozent (von derzeit 27 Prozent) und die Einnahmen jährlich um 20 Prozent steigern müsste, um einen Kauf zu lohnen. Dies sei allerdings nicht Perfektion, sondern reine Fantasie, resümiert Trainer laut fortune.com.

Dass ein solcher Kurssprung der NVIDIA-Aktie um rund 25 Prozent bislang ausserhalb der Vorstellungskraft zeigen auch die Bewertungen auf TipRanks (Strong Buy). Die 33 Analysten, die die Aktie in den letzten drei Monaten bewertet haben, sehen das Kursziel deutlich unter dem aktuellen Preis. So liegt der Forecast im Mittel bei 313,59 US-Dollar, was beim aktuellen Kurs ein Minus von rund 19 Prozent bedeuten würde (Stand 26.05.2023). Das optimistischste, auf TipRanks angegebene Kursziel von 400 US-Dollar scheint indes nicht mehr weit entfernt.

Redaktion finanzen.ch

