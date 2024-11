Novartis Aktie News: Novartis am Mittag Verlust reich

Um 12:28 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 92,33 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 11'698 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 92,28 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 92,52 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 631'020 Stück.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 02.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.04.2024 (83,63 CHF). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 9,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,77 USD ausgeschüttet werden. Am 29.10.2024 äusserte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,37 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 0,75 CHF je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.11 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10.41 Mrd. CHF eingefahren.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 31.01.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 04.02.2026.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,59 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

