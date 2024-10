Novartis Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Novartis

Die Novartis-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 100,74 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 12'296 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 100,34 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 195'086 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 1,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 17,61 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,80 USD aus. Am 18.07.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,44 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -7,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.32 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 12.24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,49 USD je Novartis-Aktie.

