Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag im Minus

Die Novartis-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 99,24 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 11'978 Punkten liegt. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 99,14 CHF. Bei 99,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 52'351 Stück.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 02.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,00 CHF. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,77 USD aus. Am 18.07.2024 lud Novartis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,44 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.32 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Am 28.10.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,46 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

