Newsmax-Aktie springt am ersten Handelstag um 735 Prozent nach oben

• Explosiver Börsenstart: Newsmax-Aktie schiesst am ersten Handelstag um mehr als 700 Prozent nach oben• CEO Christopher Ruddy sieht gute Chancen wegen wenig Konkurrenz• Anstieg der Zuschauerzahlen nach Trump-Sieg

"Historischer Meilenstein" für Newsmax

Der US-Kabelsender Newsmax hat am gestrigen Montag den Sprung an die New Yorker Börse NYSE gewagt, nachdem das IPO bereits vergangenen September angekündigt worden war. Am Freitag hatte Newsmax bereits bekanntgegeben, 75 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von 7,5 Millionen Stammaktien der Klasse B zu einem Preis von je 10 US-Dollar eingenommen zu haben. "Der heutige Tag markiert einen historischen Meilenstein für Newsmax auf dem Weg zu einem börsennotierten Unternehmen", wird Christopher Ruddy, CEO des Senders, in der entsprechenden Pressemitteilung zitiert. "Dieses unglaublich erfolgreiche Angebot, kombiniert mit unserem vorherigen Vorzugsangebot, verschafft uns das nötige Kapital und die finanzielle Freiheit, um unsere Wachstumsinitiativen zu beschleunigen, unser Programm zu erweitern und unsere digitale Präsenz weiter auszubauen. Wir sind den Investoren von Newsmax zutiefst dankbar und freuen uns auf die bevorstehende Reise." Im Februar hatte das Unternehmen im Rahmen eines privaten Vorzugsangebots bereits 225 Millionen US-Dollar einnehmen können.

Handelsstart an der NYSE

Gestern war es dann so weit - von nun an werden die Aktien von Newsmax unter dem Symbol "NMAX" an der New Yorker Börse gehandelt. Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten seien die Zuschauerzahlen des konservativen Kabelnachrichtensenders enorm angestiegen, berichtet etwa CNBC. Ruddy zufolge gebe es vor diesem Hintergrund eine gute Chance, in dem Markt Fuss zu fassen, da Fox News im Mitte-Rechts-Markt keine Konkurrenz habe. "Ich denke, es gab eine Nachfrage nach mehr Wettbewerb gegen Fox", erklärte der Newsmax-Gründer am Montag. Daten von Nielsen zufolge liegt Newsmax bei den Einschaltquoten auf Rang vier - gleich hinter Fox News, MSNBC und CNN. Zwar erreiche der Kabelsender nicht die gleiche Reichweite, dennoch rangiere Newsmax laut Nielsen unter den Top 20 der Kabelsender mit der durchschnittlichen Zuschauerzahl sowohl zur besten Sendezeit als auch tagsüber, heisst es bei CNBC. "Ich denke, das ist ein ziemlich grosser Erfolg für ein zehn Jahre altes, neues Kabelunternehmen", betonte Ruddy in der CNBC-Sendung "Squawk Box".

Newsmax-Aktie mit Kursturbo

An der Börse kam das IPO von Newsmax sichtlich gut an, die Aktie stieg am Montag schlussendlich um satte 735,10 Prozent auf 83,51 US-Dollar, nachdem sie noch bei 14 US-Dollar eröffnet hatte. Und auch am Dienstag ging es weiter nach oben: Zum Handelsende stand ein Aufschlag von 177,81 Prozent auf 232,00 US-Dollar an der Kurstafel.

Redaktion finanzen.ch