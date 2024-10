Netflix Aktie News: Netflix steigt am Nachmittag

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 751,68 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 18'360 Punkten liegt. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 753,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 751,97 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 118'623 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 772,88 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2024). Mit einem Zuwachs von 2,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 395,71 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 89,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 17.10.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 9.78 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 8.54 Mrd. USD umsetzen können.

Am 16.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 19,76 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.ch