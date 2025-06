NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite steigt

Um 17:58 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.31 Prozent auf 19’590.38 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.221 Prozent auf 19’573.14 Punkte an der Kurstafel, nach 19’529.95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19’637.56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19’531.10 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.05.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17’928.92 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, stand der NASDAQ Composite bei 18’196.22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17’133.13 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 1.61 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Harvard Bioscience (+ 23.45 Prozent auf 0.50 USD), Century Casinos (+ 11.06 Prozent auf 2.21 USD), AXT (+ 7.30 Prozent auf 1.91 USD), Forward Air (+ 7.12 Prozent auf 20.02 USD) und Monro Muffler Brake (+ 6.48 Prozent auf 17.26 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Intuitive Surgical (-6.68 Prozent auf 519.89 USD), Cerus (-4.97 Prozent auf 1.44 USD), Innodata (-4.72 Prozent auf 48.81 USD), Erie Indemnity (-2.65 Prozent auf 361.84 USD) und O Reilly Automotive (-2.41 Prozent auf 1’344.57 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16’780’370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.060 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Park-Ohio-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

