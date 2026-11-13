NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt mittags ab

Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.91 Prozent tiefer bei 27’747.89 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.084 Prozent leichter bei 28’265.54 Punkten, nach 28’289.19 Punkten am Vortag.

Bei 28’295.80 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 27’609.71 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 1.78 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30’569.48 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 30’084.50 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Wert von 24’993.46 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10.08 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Alnylam Pharmaceuticals (+ 4.99 Prozent auf 164.46 USD), AppLovin (+ 3.90 Prozent auf 409.04 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2.43) Prozent auf 36.28 USD), Autodesk (+ 2.40 Prozent auf 265.72 USD) und Airbnb (+ 2.33 Prozent auf 185.35 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-10.90 Prozent auf 521.50 USD), CoreWeave (-10.19 Prozent auf 50.83 USD), Nebius (-9.91 Prozent auf 115.89 USD), Sandisk (-8.51 Prozent auf 857.66 USD) und Western Digital (-7.36 Prozent auf 288.30 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 45’876’986 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.672 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.55 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch