NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.27 Prozent stärker bei 20’640.33 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.034 Prozent fester bei 20’592.56 Punkten, nach 20’585.53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 20’672.34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20’492.63 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, einen Wert von 19’406.83 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16’831.48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der NASDAQ Composite 18’398.45 Punkte auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7.05 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’672.34 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Microvision (+ 16.38 Prozent auf 1.35 USD), Nissan Motor (+ 15.57 Prozent auf 2.45 USD), AXT (+ 5.45 Prozent auf 2.32 USD), Autodesk (+ 5.05 Prozent auf 294.55 USD) und CIENA (+ 4.72 Prozent auf 81.42 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Comtech Telecommunications (-9.76 Prozent auf 2.59 USD), Geospace Technologies (-8.70 Prozent auf 11.55 USD), Repligen (-6.81 Prozent auf 121.33 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-5.54 Prozent auf 5.63 USD) und Lifetime Brands (-4.10 Prozent auf 4.68 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33’376’894 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3.450 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.62 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch