Mueller Industries Aktie 953984 / US6247561029
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20.10.2026 13:09:39
Mueller Industries Bottom Line Advances In Q3
(RTTNews) - Mueller Industries (MLI) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $221.20 million, or $1.00 per share. This compares with $208.12 million, or $0.94 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 31.6% to $1.419 billion from $1.078 billion last year.
Mueller Industries earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $221.20 Mln. vs. $208.12 Mln. last year. -EPS: $1.00 vs. $0.94 last year. -Revenue: $1.419 Bln vs. $1.078 Bln last year.
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