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Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

Im Oktober 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Leitindex DAX machten diese Entwicklungen nicht Halt. So bewegten sich die Einzelwerte.

So schnitten DAX-Aktien im Oktober 2026 ab:

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    Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

    Themen im Video:
    • Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
    • Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
    • Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
    • BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

    https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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