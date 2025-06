Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS ERHOLT - Nach der bislang schwachen Woche dürfte sich der Dax am Freitag zunächst etwas erholen. In den vergangenen drei Tagen hatte der deutsche Leitindex fast drei Prozent verloren. Nun taxierte der Broker IG den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 23.221 Punkte. Die Anleger schauen gespannt nach Genf. Dort wollen die Aussenminister von Deutschland, Frankreich und Grossbritannien mit ihrem Kollegen aus Teheran über das iranische Atomprogramm verhandeln. Ein Kriegseintritt der USA scheint derweil nicht mehr ganz so unmittelbar wahrscheinlich, wie tags zuvor ein Pressebericht suggeriert hatte. Das Weisse Haus sieht immer noch "beträchtliche Chance" für Verhandlungen mit dem Iran. US-Präsident Donald Trump will laut seiner Sprecherin die Entwicklung abwarten und innerhalb der nächsten zwei Wochen über einen möglichen militärischen Schritt entscheiden.

USA: - KEIN HANDEL - An den US-Aktienbörsen fand am Donnerstag wegen eines Feiertags kein Handel statt.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der Nahostkrieg zwischen Israel und dem Iran bleibt im Fokus. Ein unmittelbarer US-Kriegseintritt scheint derweil nicht mehr ganz so wahrscheinlich. Das Weisse Haus sieht wohl Chancen für Verhandlungen. US-Präsident Donald Trump will laut seiner Sprecherin die Entwicklung abwarten und innerhalb der nächsten zwei Wochen entscheiden. Die Aussenminister von Deutschland, Frankreich und Grossbritannien wollen unterdessen an diesem Freitag mit ihrem Kollegen aus Teheran über das Atomprogramm verhandeln. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste 0,1 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte hingegen um 0,2 Prozent zu und der Hongkonger Hang Seng gewann 1,2 Prozent.

DAX 23.057,38 -1,12% XDAX 23.064,66 -1,05% EuroSTOXX 50 5.197,03 -1,33% Stoxx50 4.438,34 -0,75% DJIA 42.171,66 -0,11% (Mittwoch) S&P 500 5.980,87 -0,03% (Mittwoch) NASDAQ 100 21.719,69 0,00% (Mittwoch)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,93 -0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1527 0,28% USD/Yen 145,36 -0,07% Euro/Yen 167,56 0,24%

BITCOIN:

Bitcoin 104.299 -0,37% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 77,19 -1,66 USD WTI 75,67 +0,53 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr: - Bundesaussenminister Johann Wadephul (CDU) fordert den Iran vor den heutigen europäischen Verhandlungen zum iranischen Atomprogramm zu mehr Ernsthaftigkeit auf, MDR-Podcast "Das Interview" - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) schliesst eine Rückkehr zur Wehrpflicht in Deutschland zwar aus, will aber die Voraussetzungen für ein verpflichtendes Einziehen schaffen, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will den bislang geheim gehaltenen Untersuchungsbericht zur Beschaffung von Corona-Schutzmasken nun doch dem Haushaltsausschuss vorlegen, Rheinische Post - Der Präsident des Deutschen Hochschulverbands, Lambert Koch, beobachtet wegen US-Präsident Donald Trumps Angriff auf die Wissenschaft ein wachsendes Interesse an deutschen Institutionen, Gespräch, Rheinische Post - In der Debatte um den Untersuchungsbericht zur Masken-Affäre hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) angekündigt, den in Teilen geschwärzten Bericht dem Haushaltsausschuss des Bundestages zur Verfügung zu stellen, Gespräch, Rheinische Post - Kurz vor der Einbringung des Haushalts im Kabinett erhöht Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) den Druck auf Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Gespräch, Rheinische Post - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat angesichts der prekären Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen eine vollständige Übernahme der Behandlungskosten von Bürgergeldempfängern durch den Bundeshaushalt gefordert, Gespräch, Rheinische Post - Der israelische Präsident Jitzchak Herzog bewertet die Erfolgsaussichten des für diesen Freitag in Genf geplanten Treffens von Bundesaussenminister Johann Wadephul sowie der Aussenminister Frankreichs und Grossbritanniens mit ihrem iranischen Amtskollegen Abbas Araghtschi skeptisch, Gespräch, Bild

bis 22.15 Uhr: - Kernfusion gilt als das grosse Energieversprechen für die Zukunft. Das deutsche Start-up Marvel Fusion mischt im Rennen um das erste Kraftwerk mit. Ein Gespräch mit Firmenchef Moritz von der Linden und Finanzvorstand Nicolas Burkard über kluge Technologieförderung wie bei SpaceX und die Gründe für das Northvolt-Debakel, FAZ - "Wir wollen mit unserer Lösung zum Aufbau einer unabhängigen europäischen Alternative zur US-dominierten ETF-Landschaft beitragen", Gespräch mit NaroIQ-Chef Chris Püllen, BöZ - "Wir sind keine Hochschule zweiter Klasse", Gespräch mit IU-Group-Finanzchef Marvin Lange, BöZ - China setzt den Zugang zu kritischen Rohstoffen aus der Volksrepublik als Druckmittel in den Gesprächen mit der EU ein, HB - John Bolton, der frühere Sicherheitsberater des US-Präsidenten, erwartet nicht, dass Donald Trump einen Angriff auf den Iran anordnet. Stattdessen könnte Israel bunkerbrechende Waffen erhalten, Gespräch, HB - Noch vor einigen Monaten stapelten sich bei der Anti-Geldwäsche-Behörde FIU Tausende Verdachtsmeldungen. Inzwischen sind die Rückstände abgearbeitet. Doch es gibt andere Probleme, Gespräch mit Chef Daniel Thelesklaf, HB - "Diese Land kann deutlich mehr", Gespräch mit Beraterin Anna Herrhausen, HB - Israel ist nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in der Lage, alle Atomanlagen des Irans zu erreichen, Gespräch, Kan

bis 21.00 Uhr: - Börsengang von Thyssenkrupp-Werfttochter spaltet Bundesregierung, Bild - RWE erwägt Auslagerung seines Amprion-Anteils in Tochtergesellschaft, HB - CSU-Chef Markus Söder ist gegen eine Altersgrenze für die Nutzung sozialer Medien, Gespräch, ARD - Israel hat nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu etwa die Hälfte aller iranischer Raketenabschussrampen getroffen, Gespräch, Kan - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat einen Umsturz im Iran nicht als unmittelbares Ziel Israels im Krieg gegen den Erzfeind Iran ausgerufen, Gespräch, Kan - Der israelische Präsident Jitzchak Herzog ist der Darstellung von Verteidigungsminister Israel Katz entgegengetreten, dass die Tötung des geistlichen Oberhaupts des Iran, Ali Chamenei, zu den Zielen der Militäroperation gegen den Iran gehört, Gespräch, Bild - Der israelische Staatspräsident Jitzchak Herzog stellt sich uneingeschränkt hinter die Äusserungen von Bundeskanzler Friedrich Merz, denen zufolge Israel mit den Militärschlägen gegen den Iran "die Drecksarbeit" für den Westen erledige, Gespräch, Bild

