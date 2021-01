Mit einem neuen Bonusprogramm will Apple seine Führungskräfte zu mehr Nachhaltigkeit anregen

In Zukunft erhalten Apples Führungskräfte am Ende des Geschäftsjahres nicht nur Bonuszahlungen aufgrund von finanziellen Erfolgen, sondern auch, wenn sie in ihrem unternehmerischen Handeln soziale und ökologische Standards eingehalten haben.

• Führungskräfte von Apple sollen motiviert werden, ökologisch und sozial zu handeln• Neues Bonusprogramm ist eng mit den Werten von Apple verknüpft• Bonuszahlungen können um bis zu 10 Prozent erhöht oder gesenkt werden

Manager erhalten Boni für soziales und nachhaltiges Handeln

Für das Jahr 2021 hat Apple einige Neuerungen bekannt gegeben - darunter eine Änderung des Apple Bonusprogramms der Führungskräfte. Während in der Vergangenheit hauptsächlich finanzielle Ergebnisse entscheidend für die Höhe der Bonuszahlungen an die Manager waren, sollen ab sofort auch soziale Werte und ökologische Standards in die Prämien mit einfliessen.

So erklärt Apple in den kürzlich veröffentlichten Stimmrechtsunterlagen an die US-Börsenaufsicht SEC, dass das jährliche Bonusprogramm der Führungskräfte in Zukunft auf "Apples Werten und anderen wichtigen Gemeinschaftsinitiativen" basieren wird. Damit verfolgt Apple nach eigenen Angaben das Ziel, Apples Manager dazu zu motivieren, auch die "hohen Standards einer wertebasierten Führung" umzusetzen - neben den grossen, finanziellen Zielen wie Gewinn oder Umsatzwachstum.

Die finanziellen Ziele bleiben von der Neuerung jedoch unberührt und auch die maximale Ausschüttungsmenge an Bonuszahlungen für die Führungskräfte wird im Rahmen des neuen Bonusprogramms nicht erhöht.

Die sechs grundlegenden Werte von Apple

Wie genau diese Boni berechnet werden, ist aktuell noch unbekannt. Die Höhe der Bonuszahlungen wird sich jedoch streng an den grundlegenden Werten des Unternehmens orientieren. Dazu gehören nach Angaben des Berichts Barrierefreiheit, Bildung, Nachhaltigkeit, Inklusion & Diversity, Privatsphäre & Sicherheit sowie eine verantwortungsvolle Lieferkette.

Apples CEO Tim Cook betont, dass sich das Tech-Unternehmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber der Welt durchaus bewusst ist: "Wir glauben, dass das Geschäft im besten Fall der Öffentlichkeit dient, Menschen auf der ganzen Welt motiviert und uns miteinander verbindet wie nie zuvor", erklärt der US-Amerikaner in der Ankündigung.

Erhöhung oder Senkung der Zusatzzahlungen um bis zu 10 Prozent

Zuständig für die Ausschüttung der Boni ist Apples Compensation Committee, welches letztendlich auch entscheidet, ob die Manager ihr Handeln an den vorgeschriebenen Unternehmenswerten ausgerichtet haben. Dabei ist laut den Stimmrechtsunterlagen eine Erhöhung bzw. Senkung der freiwilligen Zusatzzahlungen "um die zehn Prozent" möglich. Das heisst: Werden ökologische und soziale Standards von den Top-Managern eingehalten, können die Bonuszahlungen im nächsten Jahr um rund 10 Prozent erhöht werden. Werden diese Werte jedoch missachtet, verringern sich die Boni der Führungskräfte um bis zu zehn Prozent.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.ch