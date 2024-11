MicroStrategy-Aktie nach Kursrutsch im Fokus: Leerverkäufer positioniert sich gegen MicroStrategy - Aktie wieder im Plus

• MicroStrategy-Aktie unterbrach am Donnerstag Rekordfahrt• Citron Research sichert sich mit Short-Position ab• Milliarden eingesammelt um weitere Bitcoins zu kaufen

Seit feststeht, dass Donald Trump , von dem sich die Krypto-Community eine lockere Regulierung erhofft, der nächste US-Präsident wird, hat der Bitcoin zweistellig zugelegt. In diesem Fahrwasser konnte auch MicroStrategy, ein Softwarehersteller, der eigentlich auf Business-Intelligence-Lösungen spezialisiert ist, den Bitcoin jedoch zu einem zentralen Teil seiner Unternehmensstrategie gemacht hat, seinen Aktienkurs seit der Wahl mehr als verdoppeln.

Doch am Donnerstag erhielt die Rekordjagd von MicroStrategy einen jähen Dämpfer: Die an der NASDAQ gelistete Aktie schloss 16,16 Prozent tiefer bei 397,28 Dollar. Am heutigen Freitag erholt sich die MicroStrategy-Aktie jedoch bereits wieder etwas von diesem Rücksetzer und steigt zeitweise um 3,07 Prozent auf 409,49 Dollar.

Verantwortlich für den Kurseinbruch am Donnerstag ist ein Post des Shortsellers Citron Research auf der Social-Media-Plattform X. "Viel Respekt für @saylor, aber selbst er muss wissen, dass $MSTR überhitzt ist", hiess es in dem Beitrag unter Bezugnahme auf den milliardenschweren Bitcoin-Enthusiasten und MicroStrategy-Mitgründer Michael Saylor.

Der Erfolg von MicroStrategy beruhte in den letzten Jahren im Wesentlichen darauf, dass Bitcoin-Interessierte Aktien des Unternehmens kauften, anstatt direkt in die Ur-Kryptowährung zu investieren. Doch inzwischen habe sich das Handelsvolumen von MicroStrategy von der Bitcoin-Entwicklung entkoppelt, erklärte Citron Research: "Jetzt, wo Bitcoin-Investitionen einfacher denn je sind (ETFs, $COIN, $HOOD), hat sich das Volumen von $MSTR vollständig von den BTC-Fundamentaldaten gelöst. Während Citron weiterhin bullish auf Bitcoin ist, haben wir uns mit einer Short-Position auf $MSTR abgesichert."

Dabei betrachtete man bei Citron Research die Strategie des US-Unternehmens anfangs sehr optimistisch: "Fast auf den Tag genau vor 4 Jahren war Citron der erste, der den Lesern mitteilte, dass MicroStrategy der ultimative Weg sei, um in Bitcoin zu investieren, und setzte ein Ziel von 700 $", wurde in dem Beitrag erinnert. Doch inzwischen wurden die Experten offenbar vorsichtiger.

