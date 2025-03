NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab

Am Freitag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich Verluste in Höhe von 2.70 Prozent auf 17’322.99 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.460 Prozent schwächer bei 17’722.09 Punkten, nach 17’804.03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17’283.06 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17’763.28 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 4.01 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 28.02.2025, bei 18’847.28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19’722.03 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.03.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16’379.46 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10.15 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 17’238.24 Punkte.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Taylor Devices (+ 4.17 Prozent auf 33.24 USD), Harvard Bioscience (+ 1.65 Prozent auf 0.61 USD), Donegal Group A (+ 1.30 Prozent auf 19.41 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 1.00 Prozent auf 5.07 USD) und Compugen (+ 0.66 Prozent auf 1.53 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Strategy (-10.84 Prozent auf 289.41 USD), Scientific Games (-10.34 Prozent auf 89.09 USD), Microvision (-6.92 Prozent auf 1.21 USD), Cumulus Media A (-6.85 Prozent auf 0.47 USD) und Commercial Vehicle Group (-6.72 Prozent auf 1.25 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 49’825’998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.086 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie mit 4.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.52 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch