Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 04:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 568,13 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 5'808 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 568,83 USD. Bei 567,01 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 410'368 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 602,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 6,12 Prozent Luft nach oben. Bei 279,49 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 50,81 Prozent sinken.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 USD belaufen. Am 31.07.2024 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 5,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.07 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 32.00 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 30.10.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch