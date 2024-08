Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 04:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 57,48 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 17'752 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 57,77 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 57,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,57 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 780'548 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,74 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 4,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,01 EUR. Am 26.07.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,92 Prozent auf 36.74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38.24 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 25.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,50 EUR fest.

