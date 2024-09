Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag tiefer

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 57,79 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 18'419 Punkten liegt. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 57,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 552'868 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 77,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,02 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,97 EUR belaufen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,92 Prozent zurück. Hier wurden 36.74 Mrd. EUR gegenüber 38.24 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

