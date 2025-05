MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Bilfinger SE Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Titel Bilfinger SE am 14.05.2025 wurde für das Jahr 2024 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2.40 EUR vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 33.33 Prozent. Alles in allem schüttet Bilfinger SE 67.50 Mio. EUR an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 38.89 Prozent.

Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte das Bilfinger SE-Papier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 73.70 EUR. Das Bilfinger SE-Wertpapier wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Bilfinger SE-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2024 verzeichnet der Bilfinger SE-Titel eine Dividendenrendite von 5.19 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 5.17 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Bilfinger SE-Kurs via XETRA 403.27 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 579.24 Prozent besser entwickelt als der Bilfinger SE-Kurs.

Dividendenvorhersage von Bilfinger SE

Für das Jahr 2025 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 2.75 EUR aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3.84 Prozent sinken.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Bilfinger SE

Die Marktkapitalisierung des MDAX-Unternehmens Bilfinger SE steht aktuell bei 2.765 Mrd. EUR. Bilfinger SE weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9.66 auf. Der Umsatz von Bilfinger SE betrug in 2024 5.038 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 4.79 EUR.

