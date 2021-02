Lyft brechen die Erlöse weg - Lyft-Aktie dennoch mit Gewinnen

Die Corona-Krise hat den Fahrdienstleister Lyft im abgelaufenen Geschäftsquartal deutlich belastet. Nach einem Verlust 356 Millionen US-Dollar fiel das Minus im Berichtszeitraum mit 458,2 Millionen US-Dollar noch höher aus. Analysten hatten bereits im Vorfeld erwartet, dass sich der Verlust vergrössern würde, sie hatten einen Wert von -0,712 US-Dollar je Aktie in Aussicht gestellt.

Die Erlöse brachen ebenfalls von 1,02 Milliarden US-Dollar auf 569,9 Milliarden US-Dollar ein, damit setzte Lyft mehr, als Analysten erwartet hatten - die Schätzungen der Experten hatten sich auf 560,6 Millionen US-Dollar belaufen.

Im Gesamtjahr zeigte sich ein ähnliches Bild: Der Umsatz ging um 35 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar zurück. Die Erlöse sackten von 3,62 Milliarden US-Dollar auf 2,3 Milliarden US-Dollar ab, nachdem Analysten dem Fahrdienstleister beim Umsatz 2,35 Milliarden US-Dollar zugetraut hatten. Das Ergebnis je Aktie lag im abgeschlossenen Geschäftsjahr bei -5,61 US-Dollar nach -11,44 US-Dollar je Anteilsschein im Jahr zuvor.

Das Unternehmen betonte aber, auf dem Wege der Besserung zu sein - ab dem zweiten Quartal 2021 sei wieder mit Wachstum zu rechnen, das sich dann in der zweiten Jahreshälfte verstärken dürfte, sagte Finanzchef Brian Roberts. Lyft habe die Kosten im Schlussquartal stark gesenkt und seine Sparziele 2020 um 20 Prozent übererfüllt. Anders als der grosse Konkurrent Uber , der sich in der Krise mit anderen Services wie Essensbringdiensten durchzuschlagen versucht, hat Lyft ausser dem stark unter der Pandemie leidenden Kerngeschäft der Fahrdienstvermittlung bislang nicht viel im Angebot. Die Lyft-Aktie sprang an der NASDAQ letztendlich um 4,79 Prozent auf 56,21 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.ch / awp international