Alphabet-Aktie aber fest: Google muss Entschädigung an Argentinier zahlen

Wegen der Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Mannes muss Google 16 Millionen Pesos (rund 10'000 Franken) zahlen, wie ein argentinisches Berufungsgericht laut Medienberichten vom Donnerstag urteilte.

Google habe die Privatsphäre des Mannes auf "eklatante" Art und Weise verletzt, hiess es.

Das Bild war 2017 in der argentinischen Kleinstadt Bragado aufgenommen worden. Der Mann hatte sich nackt in seinem Vorgarten aufgehalten, der von einer zwei Meter hohen Mauer geschützt ist. Das Bild der Google-Street-View-Kamera war jedoch aus einem Winkel aufgenommen worden, der einen Blick auf die Vorderseite des Hauses und damit auch auf die nackte Rückseite des Mannes erlaubte. Auch die Hausnummer und der Strassenname waren zu sehen.

Das Foto wurde in einem lokalen Nachrichtensender und in Onlinemedien verbreitet. Der Mann, ein Polizist, sah sich daraufhin dem Spott seiner Kollegen und Nachbarn ausgesetzt, wie er bei der Klage vorgebracht hatte.

Ein anderes Gericht hatte seine Klage im vergangenen Jahr abgewiesen mit der Begründung, der Mann sei selbst schuld, da er "in unangemessener Weise in seinem Garten herumlief". Google hatte erklärt, die Mauer um den Garten sei nicht hoch genug gewesen.

Der Geschädigte sei jedoch "nicht an einem öffentlichen Ort, sondern innerhalb der Grenzen seines Hauses" aufgenommen worden, entschied das Berufungsgericht. Der zwei Meter hohe Zaun sei höher als der Durchschnittsmensch. Es bestehe "kein Zweifel, dass es sich um ein willkürliches Eindringen in das Leben eines anderen Menschen handelte".

Zwei ebenfalls angeklagte Medien, die das Foto verbreitet hatten, wurden freigesprochen. Die Richter argumentierten, durch die Verbreitung hätten sie geholfen das "Fehlverhalten" Googles deutlich zu machen.

Street View ist eine Funktion des Google-Kartendienstes Maps. Der Dienst zeigt 360-Grad-Ansichten und wird unter anderem mit Bildern gespeist, die von einer auf einem Auto befestigten Kamera fotografiert werden.

Alphabet-Aktien tendieren am Freitag vorbörslich an der NASDAQ 0,07 Prozent im Plus auf 193,07 US-Dollar.

Buenos Aires (awp/sda/afp)