Lukrativer Payment-Markt: PayPal verschafft sich Zugang zu China

Die Payment-Plattform PayPal hat sich mit einer Übernahme den Zugang zu einem der potenziell lukrativsten Payment-Märkte gesichert.

• PayPal übernimmt Gopay Information Technology mehrheitlich• Erstes ausländisches Unternehmen auf dem chinesischen Payment-Markt• Aktuell teilen sich Alipay und Wechat den Markt

Mehrheitsbeteiligung an Gopay

Als erstes ausländisches Unternehmen ist der Zahlungsdienstleister PayPal in den chinesischen Markt für Zahlungsdienste eingetreten. Die chinesische Zentralbank hat die Pläne des US-Unternehmens durchgewunken, sich mehrheitlich an dem chinesischen Konkurrenten Gopay Information Technology zu beteiligen. Die Transaktion wird über die chinesische PayPal-Tochter Yinbaobao Information Technology abgewickelt.

Mit der Übernahme sichert sich der US-Konzern starke Expertise in diesem Segment. Denn Gopay hat Lizenzen für mobile, Online- und grenzüberschreitende Zahlungsdienste auf Yuan-Basis inne, teilte das chinesische Unternehmen in seiner Erklärung mit. Wie viel PayPal für den lokalen Online-Zahlungsdienstleister auf den Tisch legt, wurde nicht bekannt. Der Abschluss der Transaktion soll voraussichtlich im vierten Quartal 2019 erfolgen.

Chinas Payment-Sektor bislang abgeschottet

Chinas Payment-Sektor war bislang ein weitgehend geschlossenes System. Die chinesische Zentralbank hatte bereits Anfang letzten Jahres angekündigt, den Markt für digitale Finanzdienstleistungen öffnen zu wollen, um den Wettbewerb im Privatkundengeschäft zu fördern. PayPal ist nun der erste Nutzniesser der Marktöffnung.

Aktuell ist in China das Onlinebezahlsystem der Alibaba Group, Alipay, uneingeschränkter Marktführer. Mehr als 100 Millionen Transaktionen sollen weltweit täglich über den Dienst abgewickelt werden. Neben Alipay ist Wechat Pay, die digitale Zahlungsoption des chinesischen IT-Riesen Tencent bislang in China gefragt. Angst vor den grossen Konkurrenten hat man bei PayPal offenbar nicht: Auf LinkedIn veröffentlichte das Unternehmen ein Statement, in dem es heisst, man freue sich, "mit Chinas Finanzinstituten und Technologie-Plattformen zusammenzuarbeiten" und wollte sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern in China und weltweit umfassendere Zahlungslösungen bieten.



Redaktion finanzen.ch