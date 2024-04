L'Oréal-Aktie und Nestlé-Aktie profitieren: L'Oréal in erstem Quartal mit höherem Umsatz

Der französische Kosmetikriese meldete für die drei Monate Januar bis Ende März einen Umsatz von 11,24 Milliarden Euro, entsprechend einem Plus von 8,3 Prozent auf berichteter und 9,4 Prozent auf flächenbereinigter Basis.

In Europa kletterte der Umsatz um mehr als 12 Prozent auf 3,73 Milliarden Euro, in Nordamerika legten die Erlöse um fast 12 Prozent auf 3,02 Milliarden Euro zu. In Lateinamerika betrug das Umsatzwachstum fast 19 Prozent, während Nordasien einen Rückgang um 3,9 Prozent verzeichnete.

Analyst Olivier Nicolai von der US-Investmentbank Goldman Sachs lobte die Entwicklung: Der Kosmetikkonzern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb er. Die Franzosen gewännen weiterhin Marktanteile. Sorgen machten ihm allerdings die nachlassende US-Dynamik und die anhaltende Nachfrageschwäche in China.

In der zweitgrössten Volksrepublik der Welt hält sich die Shopping-Lust von Reisenden weiterhin in Grenzen. Es gebe Ausverkaufstendenzen und nur sequenzielle Verbesserungen im Geschäft mit Touristen. Und auf dem chinesischen Festland sei der Markt für Schönheitsprodukte generell nach wie vor sehr träge, berichteten die Franzosen. Hier konnte L'Oréal dank eines grösseren Produktangebots aber trotzdem zulegen.

Konzernchef Nicolas Hieronimus zeigte sich insgesamt positiv: "In einem durch wirtschaftliche und geopolitische Spannungen geprägten Umfeld sind wir optimistisch für den Schönheitsmarkt", sagte der Manager laut Mitteilung. Er sei zuversichtlich, dass L'Oréal stärker zulegen werde als die Branche und ein weiteres Jahr mit Umsatz- und Gewinnwachstum erreiche.

L'Oréal gehört mit einem Börsenwert von zuletzt knapp 240 Milliarden Euro zu den wertvollsten Unternehmen der Eurozone. Firmenerbin Francoise Bettencourt Meyers hält knapp 35 Prozent der Anteile und ist deshalb nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg mit einem Vermögen von etwas mehr als 90 Milliarden Dollar die vermögendste Frau der Welt.

Zweitgrösster Anteilseigner des französischen Kosmetikkonzerns ist der Schweizer Lebensmittelhersteller Nestlé, der rund ein Fünftel der Anteile hält. Das Paket ist derzeit rund 50 Milliarden Euro wert. Die Nestlé-Anteile profitierten daher ebenfalls von den guten L'Oréal-Zahlen und steigen an der SIX zeitweise um 1,07 Prozent auf 94,26 Franken.

L'Oréal-Papiere legen an der EURONEXT Paris am Freitag zeitweise um 4,14 Prozent auf 441,15 Euro zu.

PARIS (Dow Jones / awp international)