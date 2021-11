Kurz vor Rivian-IPO: So stark ist Amazon an dem Tesla-Konkurrenten beteiligt

• Tesla-Konkurrent will an der NASDAQ durchstarten• Rivian stattet Amazon mit EV-Flotte aus• Amazon legt Beteiligung offen

Rivian-Aktie kurz vor Börsendebüt an der NASDAQ

Bereits diese Woche soll der Elektroautoentwickler und Tesla-Konkurrent Börsendebüt an der NASDAQ feiern. Wie im Vorfeld bekannt wurde, sollen zum Start 135 Millionen Aktien unter dem Ticker "RIVN" gehandelt werden. Das Unternehmen mit Sitz in Plymouth, Michigan strebt dabei eine Bewertung von etwa 60 Milliarden US-Dollar an.

Rivian lässt Tesla & Co. bei Pick-Up-Produktion hinter sich

Der E-Autobauer machte im September von sich reden, als mit dem R1T das erste E-Modell eines Pick-Up-Trucks auf den Markt kam. In einem Dokument, das der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) vorliegt, legte das Unternehmen kürzlich offen, bis Ende Oktober bereits 180 Fahrzeuge des Typs produziert und 156 ausgeliefert zu haben. Bis Ende des Jahres wolle man insgesamt 1'200 Exemplare hergestellt und 1'000 Fahrzeuge an den Kunden gebracht haben. Damit liess der baldige Börsenneuling bereits Branchengrössen hinter sich: Teslas E-Pick-Up, der Cybertruck, wird etwa erst 2022 in Produktion gehen, wie der Musk-Konzern auf seiner Webseite schreibt.

Amazon-Auftrag über 100'000 E-Transporter

Bereits im vergangenen Jahr kündigte Rivian ausserdem an, gemeinsame Sache mit Amazon zu machen und elektrische Lieferwagen für den Versandhändler herzustellen. Laut "CNBC" sollen bis 2022 10'000 E-Transporter geliefert werden, bis 2030 sollen dann insgesamt 100'000 Rivian-Fahrzeuge unter dem Amazon-Label auf den Strassen unterwegs sein. "Diese Transporter wurden so entwickelt, dass sie für die Fahrer sicher, komfortabel und einfach zu bedienen sind", so Rivian im SEC-Antrag. "Damit bieten sie im Vergleich zu den heute auf dem Markt erhältlichen Fahrzeugen ein völlig neues Fahrerlebnis. Sie sind ausserdem so konzipiert, dass sie die Gesamtbetriebskosten für Amazon senken und gleichzeitig den Weg zu klimaneutralen Lieferungen unterstützen." Damit soll Amazon in den Besitz der "grössten zentral verwalteten EV-Flotte der Welt" kommen - und Rivian dadurch ermöglichen, eine Führungsposition auf dem Nutzfahrzeugmarkt einzunehmen.

Amazon hält hohen Anteil an Rivian

Wie der E-Commerce-Riese nun bekannt gab, hält er einen Anteil von 20 Prozent an Rivian, so ein Bericht von "TechCrunch". Amazons Beteiligung am E-Autobauer umfasst Vorzugsaktien und Kapitalbeteiligungen, die Ende September einem Gesamtwert von 3,8 Milliarden US-Dollar entsprachen. Amazon selbst soll 1,345 Milliarden US-Dollar in Rivian investiert haben. Zusätzlich habe der Tech-Gigant dem Portal zufolge kürzlich Wandelschuldverschreibungen von Rivian über 490 Millionen US-Dollar erstanden, wodurch eine preisgünstige Umwandlung in Rivian-Aktien der Klasse A möglich sein soll, wenn das Unternehmen seinen Börsengang gefeiert hat.

Neben Amazon soll CNBC zufolge auch Ford einen Anteil an dem Elektroautohersteller halten. Dieser beläuft sich jedoch nur auf zwölf Prozent, so der Sender.

Redaktion finanzen.ch