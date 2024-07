Ist die NVIDIA-Aktie bereits überbewertet? Diese Small-Cap-KI-Aktien könnten eine lohnende Alternative sein

• KI-Papiere: Gefährlicher Fokus auf NVIDIA-Aktie?• Royce Investment Partners bevorzugt kleinere KI-Werte• "Picks and Shovels"-Ansatz: Interessante KI-Zulieferungsunternehmen

Es gibt derzeit kein Thema, das so sehr die Kursfantasie der Börsianer anregt, wie die aufstrebende KI-Technologie. Immer wieder fällt dabei der Name des Halbleiter-Riesen NVIDIA. Es gibt jedoch viele weitere, weniger bekannte KI-Aktien, deren genauere Analyse sich auszahlen könnte - das meinen zumindest die beiden Fondsmanager Jim Stoeffel und Brendan Hartman vom US-Vermögensverwaltungsunternehmen Royce Investment Partners.

Die KI-Herrschaft der NVIDIA-Aktie birgt Gefahren

NVIDIA ist zum Synonym für das Wachstum von Hardware für künstliche Intelligenz geworden, was ihre Dominanz in diesem Sektor widerspiegelt. Trotz seiner robusten Leistung haben die jüngsten Aktienschwankungen die inhärente Volatilität von Investitionen in solch wachstumsstarke Unternehmen deutlich gemacht. Die NVIDIA-Aktie ist von ihrem Höchststand im Juni zeitweise um 16 Prozent gefallen, um kurz darauf binnen weniger Handelstage wieder um sieben Prozent zu steigen.

Diese Volatilität ist ein Beweis für das schnelle Wachstum des Unternehmens, das seit Jahresbeginn eine erstaunliche Rendite bei einem aktuellen Aktienpreis von 126,36 US-Dollar und beeindruckende Gewinne in Höhe von 155,16 Prozent erzielt hat (Stand: Schlusskurs vom 16. Juli 2024). Die Geschäftsentwicklung von NVIDIA ist tatsächlich phänomenal: Der Gewinn pro Aktie stieg im letzten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahr um 629 Prozent. Allerdings weist das mittlerweile sehr hohe Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 22,5, laut "MarketWatch"-Informationen dem höchsten im gesamten S&P 500-Index, auf eine sehr hohe Bewertung hin. Die Anleger müssen deshalb die potenziellen Vorteile gegen die Risiken einer hohen Volatilität und der Konzentration vieler KI-interessierten Anleger auf eine einzige Aktie abwägen.

Royce Investment Partners: Ein diversifizierter Small-Cap-Ansatz

Jim Stoeffel und Brendan Hartman von Royce Investment Partners plädieren für eine diversifizierte Anlagestrategie in der KI- und Halbleiterbranche mit Schwerpunkt auf Small- und Micro-Cap-Aktien, wie "MarketWatch" berichtet. Bei der Verwaltung des Royce Small-Cap Opportunity Fund verfolgen sie einen "Picks and Shovels"-Ansatz, der auf Unternehmen abzielt, die wichtige Komponenten für die Halbleiterherstellung liefern. Diese Strategie umfasst Investitionen in Firmen wie Ichor Holdings und Ultra Clean Holdings, die wichtige Subsysteme und Komponenten für Giganten wie Applied Materials und Lam Research liefern. Diese Unternehmen könnten in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum verzeichnen, da sich der Halbleitermarkt erholt und expandiert, angetrieben durch neue Anwendungen wie KI.

Diese KI-Small-Cap-Aktien scheinen vielversprechend

Stoeffel und Hartman heben mehrere Small-Cap-Aktien mit grossem Potenzial in den Bereichen KI und Halbleiter hervor. Applied Optoelectronics beispielsweise hat sich einen umfangreichen Vertrag mit Microsoft gesichert und positioniert sich damit als wichtiger Akteur im Trend zur Verlagerung von Produktionsstätten in die USA. Dieser Vertrag unterstreicht das Potenzial des Unternehmens für langfristiges Wachstum, trotz der jüngsten Aktienvolatilität.

Eine weitere vielversprechende Investition ist laut den beiden Aktienexperten Modine Manufacturing, das sich von der Herstellung von Autokühlern auf die Entwicklung von Wärmemanagementausrüstungen für industrielle Elektrofahrzeuge verlegt hat. Mit dieser Umstellung wird das Know-how des Unternehmens in der Wärmeübertragungstechnologie genutzt, um die wachsende Nachfrage auf dem Markt für Elektrofahrzeuge zu befriedigen.

Zusätzlich zu diesen Unternehmen empfehlen Stoeffel und Hartman Camtek, einen Anbieter von Mess- und Prüfgeräten für die Halbleiterindustrie. Die Technologie von Camtek ist entscheidend für die Gewährleistung der Qualität und Leistung von Halbleiterkomponenten, was das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur in der Lieferkette macht. Das Unternehmen verzeichnet ein stetiges Wachstum, das durch die zunehmende Komplexität und Miniaturisierung von Halbleiterbauteilen angetrieben wird. Durch die Konzentration auf wesentliche Komponenten und Subsysteme sind diese Unternehmen gut positioniert, um von der anhaltenden Expansion in diesen wachstumsstarken Sektoren zu profitieren.

Diese Small- und Micro-Cap-Aktien bieten Anlegern eine diversifizierte Möglichkeit, vom KI- und Halbleiterboom zu profitieren, ohne das Konzentrationsrisiko, das mit grösseren, volatileren Aktien wie NVIDIA verbunden ist. Durch Investitionen in Unternehmen, die die breitere Halbleiter- und KI-Infrastruktur unterstützen, können Anleger das Potenzial für erhebliche Renditen nutzen und gleichzeitig die mit der Volatilität einzelner Aktien verbundenen Risiken mindern, betonen die beiden Royce Investment-Fondsmanager.

Redaktion finanzen.ch