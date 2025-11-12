Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’702 2.0%  SPI 17’503 1.9%  Dow 47’928 1.2%  DAX 24’088 0.5%  Euro 0.9271 0.0%  EStoxx50 5’726 1.1%  Gold 4’117 -0.2%  Bitcoin 82’900 0.6%  Dollar 0.8006 0.0%  Öl 65.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Infineon-Aktie: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
Emerging Markets-ETFs: Chancen nutzen, Risiken verstehen
LEG Immobilien-Aktie: Integration von Zukauf treibt Wachstum an
Ausblick: Deutsche Telekom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot

Infineon Technologies Aktie 1060390 / US45662N1037

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2025 07:29:54

Infineon erwartet 2025/26 dank KI moderates Wachstum

Infineon Technologies
33.60 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Infineon Technologies rechnet im neuen Geschäftsjahr 2025/26 dank wachsender Investitionen in KI-Rechenzentrum mit einer Rückkehr zu Wachstum. Der Chiphersteller stellte moderate Zuwächse beim Umsatz und eine Segmentergebnismarge im hohen Zehner-Prozentbereich in Aussicht. Analysten hatten im Konsens darauf gesetzt, dass Infineon 7,7 Prozent organisches Wachstum und 19,9 Prozent Marge in Aussicht stellen würde.

Das Marktumfeld bleibe uneinheitlich, sagte Infineon-Vorstandschef Jochen Hanebeck. "In Automobil-, Industrie- und verbrauchernahen Märkten sind die Wachstumsimpulse noch verhalten." Viele Kunden führen auf Sicht und bestellen kurzfristig. Investitionen in die KI-Infrastruktur stiegen dagegen weltweit weiter stark an. Infineon rechne deshalb mit einer deutlich anziehenden Nachfrage nach seinen Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren. "Wir heben unser Ziel deutlich an und erwarten hier im Geschäftsjahr 2026 rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz", so Hanebeck.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr (per Ende September) verbuchte Infineon bei zwei Prozent Umsatzrückgang 17 Prozent weniger operativen Gewinn. Das sogenannte Segmentergebnis verfehlte mit 2,56 Milliarden Euro den Marktkonsens von 2,576 Milliarden Euro. Die viel beachtete Segmentergebnismarge betrug 17,5 Prozent und verschlechterte sich damit um 3,3 Punkte im Vergleich zum Vorjahr. Analysten hatten im Konsens mit 17,6 Prozent Rendite gerechnet.

Angesichts der rückläufigen Geschäftsentwicklung sollen die Aktionäre wie im Vorjahr 35 Cent Dividende je Aktie bekommen.

Für das bis Ende Dezember laufende erste Geschäftsquartal werden rund 3,6 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich angepeilt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 01:30 ET (06:30 GMT)