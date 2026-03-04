Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’405 -3.1%  SPI 18’471 -2.9%  Dow 48’501 -0.8%  DAX 23’791 -3.4%  Euro 0.9068 -0.2%  EStoxx50 5’772 -3.6%  Gold 5’146 1.1%  Bitcoin 53’308 -0.2%  Dollar 0.7822 0.0%  Öl 83.0 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie unter Beschuss: Goldman Sachs kritisiert den KI-Riesen
Ausblick: Kroger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: DHL Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
eToro entdecken
04.03.2026 07:12:36

Implenia: Personalchefin und Leiterin Division Service Solutions gehen

Zürich (awp) - Bei Implenia kommt es zu zwei Abgängen in der Konzernleitung: So verlässt Personalchefin Claudia Bidwell das Unternehmen auf Ende Monat.

Zudem gibt die Leiterin der Division Service Solutions, Anita Eckardt, ihr Amt ebenfalls per Ende März auf. Nun übernimmt Implenia-Konzernchef Jens Vollmar die Leitung der Division Service Solutions bis auf weiteres, wie der Baukonzern am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab.

Neue Personalchefin von Implenia wird Petra Feigl-Fässler ab 1. September. Sie ist derzeit Personal- und Kommunikationschefin der Migros Industrie. Zudem ist sie Verwaltungsrätin des Krankenversicherer Groupe Mutuel und Stiftungsrätin von HIG-Immobilien.

jb/ra

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mittwoch 18 Uhr live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst

Im Webinar am Mittwochabend erfährst du, wie du jede Aktie in eine regelmässige Einnahmequelle verwandelst, statt nur auf grüne Vorzeichen zu hoffen!

Schnell Plätze sichern!

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

03.03.26 Julius Bär: 11.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Partners Group Holding AG, UBS Group AG, Swissquote Group Holding SA
03.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
03.03.26 SMI gibt kräftig nach
03.03.26 Finden Pharma-Unternehmen die passende Rezeptur?
03.03.26 Marktüberblick: Beiersdorf im Fokus
03.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Monatsbeginn
26.02.26 KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’080.89 16.28 S0WBHU
Short 14’224.09 13.90 SJJBGU
Short 14’764.58 8.98 STRBXU
SMI-Kurs: 13’404.93 03.03.2026 17:31:19
Long 12’793.11 19.76 SCQB1U
Long 12’482.35 13.70 SO3BSU
Long 11’937.78 8.93 SG1BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quar ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Granthams Portfolio im Q4 2025: Veränderungen bei Amazon, Apple, Microsoft & Co.
Auch im vierten Quartal 2025 kam es im Aktienportfolio von Jeremy Granthams Investmentgesellscha ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:06 Bilfinger verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen
06:57 Immobilienkonzern Aroundtown will Anteil an Grand City Properties erhöhen
06:57 Redcare verdient operativ weniger als erwartet - 2026er-Ziele unter Erwartungen
06:50 Weiterhin Einschränkungen am BER bei Flügen in Nahen Osten
06:14 GNW-News: Green Building Initiative führt Ascent Building CertificationT für globale Märkte ein
06:06 Airbnb und Tourismusverband planen Fonds für ländliche Räume
06:05 Börsen in Ostasien stark im Minus - Kospi verliert weitere zehn Prozent
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. März 2026
06:04 TAGESVORSCHAU: Termine am 4. März 2026
05:59 ROUNDUP/Dubai-Rückkehrer: 'Wussten nicht, ob wir wieder rauskommen'