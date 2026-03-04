|
04.03.2026 07:12:36
Implenia: Personalchefin und Leiterin Division Service Solutions gehen
Zürich (awp) - Bei Implenia kommt es zu zwei Abgängen in der Konzernleitung: So verlässt Personalchefin Claudia Bidwell das Unternehmen auf Ende Monat.
Zudem gibt die Leiterin der Division Service Solutions, Anita Eckardt, ihr Amt ebenfalls per Ende März auf. Nun übernimmt Implenia-Konzernchef Jens Vollmar die Leitung der Division Service Solutions bis auf weiteres, wie der Baukonzern am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab.
Neue Personalchefin von Implenia wird Petra Feigl-Fässler ab 1. September. Sie ist derzeit Personal- und Kommunikationschefin der Migros Industrie. Zudem ist sie Verwaltungsrätin des Krankenversicherer Groupe Mutuel und Stiftungsrätin von HIG-Immobilien.
jb/ra
