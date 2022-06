Grosszügiger Philanthrop: Diesen Betrag hat Berkshire Hathaway-Chef Warren Buffett bereits gespendet

• Buffett macht milliardenschweres Sommergeschenk• Bill & Melinda Gates-Stiftung erneut Hauptprofiteur• Buffett grösster Philanthrop aller Zeiten

"Die Gesellschaft hat eine Verwendung für mein Geld. Ich habe keine", erklärte Starinvestor Warren Buffett, Chef der Investmentholding Berkshire Hathaway und mehrfacher Milliardär, 2021 in einem Statement. "Über viele Jahrzehnte habe ich eine fast unfassbare Summe angehäuft, einfach indem ich das tue, was ich gerne tue. Ich habe kein Opfer gebracht, meine Familie auch nicht. Zinseszinsen, eine lange Ausrichtung, wunderbare Mitarbeiter und unser unglaubliches Land haben einfach ihre Magie entfaltet". So erklärte Buffett im vergangenen Jahr seine Motivation, einen Grossteil seines Vermögens wohltätigen Zwecken zur Verfügung zu stellen.

Dass er dieses Versprechen, das er mit der Gründung von Giving Pledge, einer philantropischen Kampagne, die er gemeinsam mit seinem Freund und Microsoft-Gründer Bill Gates 2010 an den Start gebracht hatte, öffentlichkeitswirksam propagiert, auch in die Tat umsetzt, beweist Buffett seit mehreren Jahren eindrucksvoll. 99 Prozent seines Vermögens, das sich vorrangig aus Anteilsscheinen von Berkshire Hathaway zusammensetzt, sollen an wohltätige Stiftungen gehen. Im vergangenen Jahr erreichte Buffett bei diesem Ziel bereits einen eindrucksvollen Meilenstein: Rund die Hälfte seiner Berkshire-Aktien waren zu diesem Zeitpunkt bereits gespendet worden.

Neue Milliardenspende im Juni 2022

Auch im Jahr 2022 hält der Philanthrop an diesem Vorgehen fest und hat als Teil seiner jährlichen Spendenaktion im Sommer weitere Berkshire Hathaway-Aktien im Gesamtwert von vier Milliarden US-Dollar gespendet. Den 17. Sommer in Folge gingen Anteile an der Investmentholding an wohltätige Stiftungen.

Der grösste Profiteur der Spende war einmal mehr die Bill & Melinda Gates-Stiftung, die seit 2006 in jedem Jahr von Buffett bedacht wird. Aktien im Wert von 3,1 Milliarden US-Dollar vermachte der Investor der Wohltätigkeitsorganisation, die Bill Gates gemeinsam mit seiner Ex-Frau gegründet hat. Ein weiteres Aktienpaket in Höhe von 300 Millionen US-Dollar ging an die Stiftung seiner verstorbenen Frau, die Susan Thompson Buffett Foundation. Wohltätigkeitsorganisationen von Buffetts Kindern, die Sherwood Foundation, die Howard G. Buffett Foundation und die NoVo-Stiftung, wurden mit Aktien im Wert von jeweils 200 Millionen US-Dollar bedacht.

Grösster Philanthrop aller Zeiten

Die Milliardenspende im Sommer untermauert Buffetts Ruf als grösster Philanthrop aller Zeiten. Forbes zufolge beläuft sich die Gesamtsumme, die Warren Buffett allein bis Januar 2022 gespendet hat, auf 46,1 Milliarden US-Dollar, die Bill und Melinda Gates-Stiftung liegt dem Portal zufolge in Sachen Spendensumme rund zehn Milliarden US-Dollar hinter Starinvestor Buffett.

Durch die neue Milliardenspende sackte Buffett, der zuvor auf Rang 5 der reichsten Menschen der Welt war, auf Rang 7 unter den Superreichen ab. Eigenem Bekunden nach besitzt der 91-Jährige noch 229.016 Berkshire-Aktien der Klasse A, was rund der Hälfte der Anteile entspricht, die im Juni 2006 - vor seinem Versprechen, einen Grossteil davon zu spenden - im Besitz von Buffett waren.



