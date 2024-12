Goldman Sachs-Analyse enthüllt: Darum investieren Hedgefonds jetzt in diesen umstrittenen Sektor

• Hedgefonds setzen auf umstrittenen Sektor• KI-Sektor spielt zentrale Rolle• Goldman Sachs Analyse im Blick

Goldman Sachs hat gemäss Dow Jones Newswires in einer Untersuchung von 697 Fonds, die insgesamt mehr als 3 Billionen US-Dollar verwalten, festgestellt, dass Hedgefonds im dritten Quartal 2024 vermehrt Aktien von Nuklearunternehmen in ihre Portfolios aufnahmen. Dies geschah trotz eines gleichzeitigen Rückgangs der Investitionen in andere Unternehmen der Energiebranche, die ebenfalls von der boomenden KI-Nachfrage profitieren könnten.

KI-Sektor im Aufwind: Darum setzen Hedgefonds auf Kernkraft

Ein Grund für das wachsende Interesse an Kernkraftwerken ist die prognostizierte Zunahme des Strombedarfs durch den rasch wachsenden Sektor der künstlichen Intelligenz. Der Bedarf an Elektrizität im Bereich der künstlichen Intelligenz ist in den letzten Jahren explodiert. KI-Anwendungen erfordern immense Rechenleistung, was zu einem deutlichen Anstieg des Stromverbrauchs führt. Kernkraftwerke gelten als eine vielversprechende Lösung, um diesen Bedarf zu decken, da sie in der Lage sind, kontinuierlich und in grossem Massstab Energie zu erzeugen.

Unternehmen wie Amazon, Microsoft und Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, haben bereits öffentlich erklärt, dass der Ausbau von Kernkraftwerken helfen könnte, die steigende Nachfrage nach Energie zu decken, die durch die zunehmende Nutzung von KI und Rechenzentren entsteht. Diese Entwicklungen haben Hedgefonds dazu veranlasst, gezielt in Nuklearunternehmen zu investieren.

Goldman Sachs enthüllt: Diese Energieriesen sind die Favoriten der Hedgefonds

Zwei prominente Unternehmen, die in der Goldman Sachs-Hedgefonds-Analyse laut Dow Jones Newswires auftauchen, sind Vistra und Talen Energy. Vistra, ein texanischer Energieerzeuger, betreibt mehrere Kernkraftwerke mit insgesamt etwa 6,4 Gigawatt (GW) Kernkraftkapazität in den USA. Durch die Aufnahme von Vistra in die VIP-Liste von Goldman Sachs, die die beliebtesten Long-Positionen von Hedgefonds darstellt, wird das zunehmende Vertrauen in den Nuklearsektor deutlich.

Talen Energy, ebenfalls aus Texas, hat sich mit einem Wert von rund 2,7 GW an Kernkraftkapazität ebenso in den Fokus der Hedgefonds gerückt. Besonders bemerkenswert ist die Partnerschaft von Talen Energy mit Amazon Web Services (AWS), die im März 2024 einen Deal zur Bereitstellung eines Rechenzentrums abgeschlossen haben.

Hedgefonds reduzieren Halbleiter-Investitionen

Neben dem Fokus auf den Nuklearsektor haben Hedgefonds ihre Investitionen in andere KI-bezogene Sektoren weiterhin im Blick. Allerdings zeigt die Goldman Sachs-Analyse gemäss Dow Jones Newswires, dass Hedgefonds erstmals seit dem zweiten Quartal 2022 ihre Positionen im Halbleiterbereich reduziert haben. Dies könnte auf die volatilen Märkte und den zunehmenden Wettbewerb in der Halbleiterindustrie hinweisen.

Nichtsdestotrotz haben die "Magnificent Seven" - die sieben führenden Tech-Unternehmen Apple, Microsoft, Tesla, NVIDIA, Amazon, Meta und Alphabet - weiterhin eine starke Position auf der VIP-Liste von Goldman Sachs und seien nach wie vor die Haupttreiber des Marktwachstums.

Die Nuklear-Kontroverse: Eine umstrittene Investition

Trotz des wachsenden Interesses von Hedgefonds an der Kernenergie bleibt der Nuklearsektor und die Debatte um die Kernenergie stark politisiert, was zu Spannungen zwischen verschiedenen Interessengruppen führt. Kritiker warnen vor den Risiken der Kernkraft, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit von Anlagen und die Entsorgung von radioaktivem Abfall. Diese Faktoren machen die Diskussion um die Kernenergie komplex und umstritten.

In einer Welt, die zunehmend von KI-Anwendungen geprägt ist, bleibt es spannend zu beobachten, wie sich die Investitionsströme entwickeln und welche weiteren Sektoren von Hedgefonds in den kommenden Jahren bevorzugt werden. Der Nuklearsektor scheint in jedem Fall gut positioniert, um von dieser technologischen Revolution zu profitieren.

