Glencore Aktie News: Glencore am Mittag mit roten Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 4,37 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 8'207 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Glencore-Aktie bis auf 4,32 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,40 GBP. Bisher wurden via London 3'538'680 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2024 bei 5,06 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,65 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.02.2024 bei 3,65 GBP. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 19,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,151 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,100 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59.83 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59.83 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,441 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch