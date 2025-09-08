|
08.09.2025 22:21:36
Gläubigerausschuss für GZO Wetzikon bestellt
Uster (awp/sda) - Die Gläubiger des Gesundheitszentrums Zürcher Oberland (GZO) haben an ihrer Versammlung am Montagabend in Uster den Antrag gutgeheissen, einen Gläubigerausschuss zu bestellen. Es geht um die Sanierung des Spitals Wetzikon. Insgesamt sollen die Aktionärsgemeinden 50 Millionen Franken einschiessen.
Der Gläubigerausschuss besteht laut einer Mitteilung aus Maurice Faesch, Marc Meili, Markus Eberle, Markus Karzig und Alexandra Kochanowski. Zudem haben die Gläubiger den Antrag abgelehnt, einen neuen Sachwalter zu bestimmen. Die bisherigen Sachwalter Brigitte Umbach-Spahn und Stephan Kesselbach bleiben damit im Amt. An der Versammlung waren über 500 Gläubiger anwesend oder liessen sich vertreten.
Die zwölf Aktionärsgemeinden lassen ihre Stimmberechtigten bis Ende November über den Rettungsbetrag entscheiden, je nach Organisation der Gemeinde an der Urne oder an Gemeindeversammlungen.
Die GZO Spital Wetzikon AG war im vergangen Jahr aufgrund einer zur Rückzahlung fälligen Anleihe von 170 Millionen Franken in finanzielle Schieflage geraten. Der Rettungsplan sieht vor, dass die Anleihegläubiger und andere Gläubiger auf einen grossen Teil ihrer Forderungen verzichten müssen. Zusammen mit den Beiträgen der Aktionärsgemeinden soll so die Zukunft des Spitals gesichert werden.
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchwachsene Entwicklung zum Wochenstart: SMI letztlich mit Verlusten -- DAX beendet Handel freundlich -- Wall Street fester -- Börsen in Asien schliessen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt ging es zum Wochenstart verhalten zu. Am deutschen Aktienmarkt prägten unterdessen Gewinne das Bild. An der Wall Street ging es nach oben. In Fernost dominierten am Montag grüne Vorzeichen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}